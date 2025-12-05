Майнц - Боруссия М 05 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 05-12-2025 21:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
05 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Составы команд
Майнц
Майнц
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Лассе Рис
|21
|зщ
|Данни да Коста
|16
|зщ
|Штефан Белл
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|6
|пз
|Каисю Сано
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|10
|пз
|Надим Амири
|17
|нп
|Бенедикт Холлербах
|44
|нп
|Нельсон Вайпер
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|20
|зщ
|Лука Нец
|27
|пз
|Рокко Райц
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|17
|пз
|Йенс Кастроп
|13
|пз
|Джованни Рейна
|15
|нп
|Харис Табакович
|18
|нп
|Суто Матино
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|07.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 3
|25.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|24.02.2023
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|04.09.2022
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|03.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|05.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|20.02.2021
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|24.10.2020
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 3
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|4 : 0
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|21.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 0
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|28.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|34
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|12
|23
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|12
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|12
|21
|8
|Фрайбург
|12
|16
|9
|Вердер
|12
|16
|10
|Кёльн
|12
|15
|11
|Унион
|12
|15
|12
|Боруссия М
|12
|13
|13
|Гамбург
|12
|12
|14
|Аугсбург
|12
|10
|15
|Вольфсбург
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|12
|8
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|12
|7
| 18
Зона вылета
|Майнц
|12
|6