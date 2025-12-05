02:51 ()
Свернуть список

Майнц - Боруссия М 05 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 05-12-2025 21:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
05 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Майнц
Боруссия М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Боруссия М, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1 Германия вр Лассе Рис
21 Германия зщ Данни да Коста
16 Германия зщ Штефан Белл
2 Австрия зщ Филипп Мвене
25 Норвегия зщ Андреас Ханче-Ольсен
30 Швейцария зщ Сильван Видмер
6 Япония пз Каисю Сано
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
10 Германия пз Надим Амири
17 Германия нп Бенедикт Холлербах
44 Германия нп Нельсон Вайпер
33 Германия вр Мориц Николас
29 США зщ Джозеф Скалли
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
4 Индонезия зщ Кевин Дикс
20 Германия зщ Лука Нец
27 Германия пз Рокко Райц
6 Германия пз Янник Энгельхардт
17 Южная Корея пз Йенс Кастроп
13 США пз Джованни Рейна
15 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
18 Япония нп Суто Матино
Главные тренеры
Дания Бо Хенриксен
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
07.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Боруссия М1 : 3Майнц
25.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Майнц1 : 1Боруссия М
02.03.2024 Германия — Бундеслига 24-й тур Майнц1 : 1Боруссия М
06.10.2023 Германия — Бундеслига 7-й тур Боруссия М2 : 2Майнц
24.02.2023 Германия — Бундеслига 22-й тур Майнц4 : 0Боруссия М
04.09.2022 Германия — Бундеслига 5-й тур Боруссия М0 : 1Майнц
03.04.2022 Германия - Бундеслига 28-й тур Боруссия М1 : 1Майнц
05.11.2021 Германия - Бундеслига 11-й тур Майнц1 : 1Боруссия М
20.02.2021 Германия — Бундеслига 22-й тур Боруссия М1 : 2Майнц
24.10.2020 Германия — Бундеслига 5-й тур Майнц2 : 3Боруссия М
30.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур 4 : 0Майнц
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 1 : 0Майнц
21.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур Майнц1 : 1
09.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур 1 : 0Майнц
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Майнц2 : 1
02.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала Боруссия М1 : 2
28.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Боруссия М0 : 0
22.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур 0 : 3Боруссия М
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Боруссия М3 : 1
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур 0 : 4Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1234
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1226
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1225
4
Лига чемпионов
Байер1223
5
Лига Европы
Хоффенхайм1223
6
Лига конференций
Штутгарт1222
7 Айнтрахт Ф1221
8 Фрайбург1216
9 Вердер1216
10 Кёльн1215
11 Унион1215
12 Боруссия М1213
13 Гамбург1212
14 Аугсбург1210
15 Вольфсбург129
16
Стыковая зона
Хайденхайм128
17
Зона вылета
Санкт-Паули127
18
Зона вылета
Майнц126

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close