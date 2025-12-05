Брест - Монако 05 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 05-12-2025 20:00
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
05 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Монако, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Монако
|30
|вр
|Грегуар Кудер
|77
|зщ
|Кенни Лала
|27
|зщ
|Дауда Гвиндо
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|26
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|23
|пз
|Камори Думбия
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|99
|нп
|Пате Мбуп
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|15
|пз
|Ламин Камара
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|18
|пз
|Такуми Минамино
|10
|пз
|Александр Головин
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|14
|нп
|Мика Биерет
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Себастьен Поконьоли
История личных встреч
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 2
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|4 : 2
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 2
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 4
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Лиги 1: «Брест» — «Монако». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|14
|31
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|30
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Ренн
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Лион
|14
|24
|7
|Монако
|14
|23
|8
|Страсбург
|14
|22
|9
|Тулуза
|14
|17
|10
|Ницца
|14
|17
|11
|Брест
|14
|16
|12
|Анже
|14
|16
|13
|Париж
|14
|15
|14
|Гавр
|14
|14
|15
|Лорьян
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Нант
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Метц
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Осер
|14
|9