Брест - Монако 05 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 05-12-2025 20:00
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
05 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Брест
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Монако, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Монако
Монако
30 Франция вр Грегуар Кудер
77 Франция зщ Кенни Лала
27 Мали зщ Дауда Гвиндо
44 Франция зщ Сумайла Кулибали
26 Франция зщ Жюльен Ле Кардиналь
13 Франция пз Жорис Шотар
8 Франция пз Юго Маньетти
23 Мали пз Камори Думбия
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
99 Сенегал нп Пате Мбуп
19 Франция нп Людовик Ажорк
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
2 Бразилия зщ Вандерсон
22 Гана зщ Мохаммед Салису
12 Бразилия зщ Кайо Энрике
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
15 Сенегал пз Ламин Камара
11 Франция пз Магнес Аклиуш
18 Япония пз Такуми Минамино
10 Россия пз Александр Головин
28 Франция пз Мамаду Кулибали
14 Дания нп Мика Биерет
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Бельгия Себастьен Поконьоли
История личных встреч
05.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Брест2 : 1Монако
22.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Монако3 : 2Брест
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Брест0 : 2Монако
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Монако2 : 0Брест
19.02.2023 Франция - Лига 1 24-й тур Брест1 : 2Монако
01.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Монако1 : 0Брест
14.05.2022 Франция - Лига 1 37-й тур Монако4 : 2Брест
31.10.2021 Франция - Лига 1 12-й тур Брест2 : 0Монако
28.02.2021 Франция - Лига 1 27-й тур Монако2 : 0Брест
04.10.2020 Франция - Лига 1 6-й тур Брест1 : 0Монако
30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 1 : 2Брест
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Брест3 : 2
08.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур 3 : 0Брест
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Брест0 : 0
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур 1 : 0Брест
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Монако1 : 0
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 2 : 2Монако
22.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур 4 : 1Монако
08.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур Монако1 : 4
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 1Монако
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Лиги 1: «Брест» — «Монако». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1431
2
Лига чемпионов
ПСЖ1430
3
Лига чемпионов
Марсель1429
4
Лига чемпионов
Лилль1426
5
Лига Европы
Ренн1424
6
Лига конференций
Лион1424
7 Монако1423
8 Страсбург1422
9 Тулуза1417
10 Ницца1417
11 Брест1416
12 Анже1416
13 Париж1415
14 Гавр1414
15 Лорьян1414
16
Стыковая зона
Нант1411
17
Зона вылета
Метц1411
18
Зона вылета
Осер149

