Лилль - Марсель 05 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 05-12-2025 22:00
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
05 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Марсель, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Лилль
Марсель
|1
|вр
|Берке Озер
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Шансель Мбемба
|15
|зщ
|Ромен Перро
|3
|зщ
|Натан Нгой
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|7
|нп
|Матиас Фернандес
|29
|нп
|Хамза Игамане
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|33
|зщ
|Эмерсон
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|8
|пз
|Эйнджел Гомес
|18
|пз
|Артур Вермерен
|22
|нп
|Тимоти Веа
|14
|нп
|Игор Пайшао
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Роберто де Дзерби
|Андреа Мальдера
История личных встреч
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|05.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|10.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|4 : 0
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 2
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|21.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 5
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|14
|31
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|30
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Ренн
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Лион
|14
|24
|7
|Монако
|14
|23
|8
|Страсбург
|14
|22
|9
|Тулуза
|14
|17
|10
|Ницца
|14
|17
|11
|Брест
|14
|16
|12
|Анже
|14
|16
|13
|Париж
|14
|15
|14
|Гавр
|14
|14
|15
|Лорьян
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Нант
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Метц
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Осер
|14
|9