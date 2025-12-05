02:51 ()
Свернуть список

Лилль - Марсель 05 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 05-12-2025 22:00
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
05 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Лилль
Марсель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Марсель, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Марсель
Марсель
1 Турция вр Берке Озер
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
18 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
15 Франция зщ Ромен Перро
3 Бельгия зщ Натан Нгой
21 Франция пз Бенжамен Андре
6 Алжир пз Набиль Бенталеб
27 Португалия пз Фелиш Коррея
10 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
7 Бельгия нп Матиас Фернандес
29 Марокко нп Хамза Игамане
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
28 Франция зщ Бенжамен Павар
33 Италия зщ Эмерсон
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
8 Англия пз Эйнджел Гомес
18 Бельгия пз Артур Вермерен
22 США нп Тимоти Веа
14 Бразилия нп Игор Пайшао
97 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Италия Роберто де Дзерби
Италия Андреа Мальдера
История личных встреч
04.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур Лилль1 : 1Марсель
14.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала Марсель1 : 1 3 : 4Лилль
14.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Марсель1 : 1Лилль
05.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Лилль3 : 1Марсель
04.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Марсель0 : 0Лилль
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лилль2 : 1Марсель
10.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур Марсель2 : 1Лилль
16.01.2022 Франция - Лига 1 21-й тур Марсель1 : 1Лилль
03.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Лилль2 : 0Марсель
03.03.2021 Франция - Лига 1 28-й тур Лилль2 : 0Марсель
30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 0 : 1Лилль
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Лилль4 : 0
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Лилль4 : 2
09.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур 2 : 0Лилль
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 1 : 0Лилль
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Марсель2 : 2
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Марсель2 : 1
21.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур 1 : 5Марсель
08.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур Марсель3 : 0
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Марсель0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1431
2
Лига чемпионов
ПСЖ1430
3
Лига чемпионов
Марсель1429
4
Лига чемпионов
Лилль1426
5
Лига Европы
Ренн1424
6
Лига конференций
Лион1424
7 Монако1423
8 Страсбург1422
9 Тулуза1417
10 Ницца1417
11 Брест1416
12 Анже1416
13 Париж1415
14 Гавр1414
15 Лорьян1414
16
Стыковая зона
Нант1411
17
Зона вылета
Метц1411
18
Зона вылета
Осер149

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close