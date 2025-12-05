Эксельсиор - Гронинген 05 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 05-12-2025 21:00
05 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Гронинген, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Гронинген
Гронинген
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|2
|зщ
|Илиас Бронкхорст
|4
|зщ
|Каспер Видель
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|17
|зщ
|Nolan Martens
|23
|пз
|Иракли Егоян
|20
|пз
|Леннард Хартьес
|30
|пз
|Деренсили Санчес-Фернандес
|10
|пз
|Ноа Науйокс
|11
|пз
|Гьян де Регт
|33
|нп
|Jerroldino Armantrading
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Дис Янсе
|43
|зщ
|Марвин Персман
|8
|пз
|Tika de Jonge
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|10
|пз
|Юнес Таха
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|26
|нп
|Том ван Берген
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|16.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 2
|25.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|08.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 0
|15.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 4 ДВ
|06.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 0
|02.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 4
|29.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 0
|17.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 0
|04.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|13.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
|29.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0 ДВ
|02.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|30.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|14
|37
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|14
|24
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|14
|24
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|14
|23
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|14
|21
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|14
|20
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|14
|20
|9
|Фортуна
|14
|18
|10
|Гоу Эхед Иглс
|14
|17
|11
|Херенвен
|14
|17
|12
|Спарта
|14
|17
|13
|Эксельсиор
|14
|16
|14
|ПЕК Зволле
|14
|16
|15
|Волендам
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|14
|13
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|14
|10