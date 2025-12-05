02:51 ()
Эксельсиор - Гронинген 05 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 05-12-2025 21:00
05 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
Эксельсиор
Гронинген

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Гронинген, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Гронинген
Гронинген
1 Нидерланды вр Стейн ван Гассел
2 Нидерланды зщ Илиас Бронкхорст
4 Швеция зщ Каспер Видель
3 Нидерланды зщ Рик Мейссен
17 Бельгия зщ Nolan Martens
23 Грузия пз Иракли Егоян
20 Нидерланды пз Леннард Хартьес
30 Нидерланды пз Деренсили Санчес-Фернандес
10 Нидерланды пз Ноа Науйокс
11 Нидерланды пз Гьян де Регт
33 Нидерланды нп Jerroldino Armantrading
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
5 Германия зщ Марко Ренте
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
4 Нидерланды зщ Дис Янсе
43 Бельгия зщ Марвин Персман
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
10 Марокко пз Юнес Таха
14 Нидерланды пз Йорг Схрёдерс
26 Нидерланды нп Том ван Берген
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
16.01.2024 Кубок Нидерландов 1/8 финала Эксельсиор0 : 2Гронинген
25.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Гронинген3 : 0Эксельсиор
08.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Эксельсиор1 : 0Гронинген
15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд Эксельсиор2 : 4 ДВГронинген
06.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Гронинген1 : 0Эксельсиор
02.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Эксельсиор2 : 4Гронинген
29.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гронинген4 : 0Эксельсиор
17.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Эксельсиор2 : 0Гронинген
04.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Гронинген1 : 1Эксельсиор
13.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Эксельсиор2 : 0Гронинген
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Эксельсиор1 : 0
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 2Эксельсиор
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Эксельсиор1 : 2
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 2 : 2Эксельсиор
29.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 0 ДВЭксельсиор
02.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 2 : 0Гронинген
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Гронинген2 : 2
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 0Гронинген
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Гронинген1 : 1
30.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 5 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1437
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1431
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген1424
4
Лига Европы
АЗ Алкмар1424
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс1423
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1421
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1420
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1420
9 Фортуна1418
10 Гоу Эхед Иглс1417
11 Херенвен1417
12 Спарта1417
13 Эксельсиор1416
14 ПЕК Зволле1416
15 Волендам1414
16
Стыковая зона
Хераклес1413
17
Зона вылета
НАК Бреда1412
18
Зона вылета
Телстар1410

