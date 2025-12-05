02:51 ()
Свернуть список

Бенфика - Спортинг 05 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 05-12-2025 22:15
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
05 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Бенфика
Спортинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Спортинг, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
20 Колумбия пз Ричард Риос
10 Украина пз Георгий Судаков
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
14 Греция нп Вангелис Павлидис
1 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
10 Мозамбик пз Джени Катамо
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
97 Колумбия нп Луис Суарес
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
31.07.2025 Суперкубок Португалии 2025 Финал Спортинг0 : 1Бенфика
25.05.2025 Кубок Португалии Финал Бенфика1 : 3 ДВСпортинг
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Бенфика1 : 1Спортинг
11.01.2025 Португалия — Кубок лиги Финал Спортинг1 : 1 6 : 7Бенфика
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Спортинг1 : 0Бенфика
06.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Спортинг2 : 1Бенфика
02.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Бенфика2 : 2Спортинг
29.02.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Спортинг2 : 1Бенфика
12.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Бенфика2 : 1Спортинг
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Спортинг2 : 2Бенфика
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 1 : 2Бенфика
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 0 : 2Бенфика
21.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 2Бенфика
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Бенфика2 : 2
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Бенфика0 : 1
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Спортинг4 : 0
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Спортинг3 : 0
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Спортинг3 : 0
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 2Спортинг
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 1Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1234
2
Лига чемпионов
Спортинг1231
3
Лига Европы
Бенфика1228
4
Лига конференций
Жил Висенте1223
5 Фамаликан1220
6 Брага1219
7 Морейренсе1219
8 Витория Гимарайнш1217
9 Алверка1214
10 Эшторил1213
11 Риу Аве1213
12 Санта-Клара1212
13 Насьонал1212
14 Эштрела1211
15 Каза Пия129
16
Стыковая зона
Тондела129
17
Зона вылета
Арока129
18
Зона вылета
АВС123

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close