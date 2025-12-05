Бенфика - Спортинг 05 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 05-12-2025 22:15
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
05 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Спортинг, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|20
|пз
|Ричард Риос
|10
|пз
|Георгий Судаков
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|10
|пз
|Джени Катамо
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|97
|нп
|Луис Суарес
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Руй Боржеш
История личных встреч
|31.07.2025
|Суперкубок Португалии 2025
|Финал
|0 : 1
|25.05.2025
|Кубок Португалии
|Финал
|1 : 3 ДВ
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Португалия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 1 6 : 7
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|12.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|21.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 2
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 2
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|12
|34
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|12
|31
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|12
|28
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|12
|23
|5
|Фамаликан
|12
|20
|6
|Брага
|12
|19
|7
|Морейренсе
|12
|19
|8
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|9
|Алверка
|12
|14
|10
|Эшторил
|12
|13
|11
|Риу Аве
|12
|13
|12
|Санта-Клара
|12
|12
|13
|Насьонал
|12
|12
|14
|Эштрела
|12
|11
|15
|Каза Пия
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|12
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|12
|3