Галатасарай - Самсунспор 05 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 05-12-2025 19:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
05 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 15-й тур
Галатасарай
Самсунспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Самсунспор, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Самсунспор
Самсун
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Германия Томас Райс
История личных встреч
11.04.2025 Турция — Суперлига 31-й тур Самсунспор0 : 2Галатасарай
10.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур Галатасарай3 : 2Самсунспор
02.02.2024 Турция - Суперлига 24-й тур Самсунспор0 : 2Галатасарай
16.09.2023 Турция - Суперлига 5-й тур Галатасарай4 : 2Самсунспор
01.12.2025 Турция — Суперлига 14-й тур 1 : 1Галатасарай
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Галатасарай0 : 1
22.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур Галатасарай3 : 2
09.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур 1 : 0Галатасарай
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 3Галатасарай
01.12.2025 Турция — Суперлига 14-й тур Самсунспор1 : 1
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 2 : 2Самсунспор
23.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур 1 : 1Самсунспор
09.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Самсунспор1 : 0
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Самсунспор3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1433
2
Лига чемпионов
Фенербахче1432
3
Лига Европы
Трабзонспор1431
4
Лига конференций
Гёзтепе1426
5 Самсунспор1425
6 Бешикташ1424
7 Газиантеп1422
8 Коджаэлиспор1418
9 Истанбул Башакшехир1416
10 Аланьяспор1416
11 Коньяспор1415
12 Ризеспор1414
13 Антальяспор1414
14 Касымпаша1413
15 Эюпспор1412
16
Зона вылета
Кайсериспор1412
17
Зона вылета
Генчлербирлиги1411
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк148

