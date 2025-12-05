Халл Сити - Мидлсбро 05 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 05-12-2025 22:00
Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
05 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Мидлсбро, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
|Сергей Якирович
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 1
|10.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 2
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|3 : 1
|01.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 3
|09.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 1
|02.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 0
|02.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 1
|24.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 2
|29.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|1 : 2
|25.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|3 : 2
|08.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|3 : 2
|04.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|2 : 1
|29.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|2 : 1
|25.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|2 : 4
|22.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|2 : 1
|04.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|18
|43
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|18
|33
| 3
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|18
|31
| 4
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|18
|30
| 5
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|18
|30
| 6
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|18
|29
|7
|Ипсвич Таун
|18
|28
|8
|Бирмингем Сити
|18
|28
|9
|Халл Сити
|18
|28
|10
|Рексем
|18
|26
|11
|Дерби Каунти
|18
|26
|12
|Вест Бромвич Альбион
|18
|25
|13
|Куинз Парк Рейнджерс
|18
|25
|14
|Саутгемптон
|18
|24
|15
|Уотфорд
|18
|24
|16
|Лестер Сити
|18
|24
|17
|Чарльтон Атлетик
|18
|23
|18
|Блэкберн Роверс
|18
|21
|19
|Шеффилд Юнайтед
|18
|19
|20
|Оксфорд Юнайтед
|18
|18
|21
|Суонси Сити
|18
|17
| 22
Зона вылета
|Портсмут
|18
|17
| 23
Зона вылета
|Норвич Сити
|18
|13
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|18
|-10