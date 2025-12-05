02:51 ()
Свернуть список

Халл Сити - Мидлсбро 05 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 05-12-2025 22:00
Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
05 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
Халл Сити
Мидлсбро

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Мидлсбро, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Сергей Якирович
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
01.01.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Халл Сити0 : 1Мидлсбро
30.11.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Мидлсбро3 : 1Халл Сити
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Халл Сити2 : 2Мидлсбро
13.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Мидлсбро1 : 2Халл Сити
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Мидлсбро3 : 1Халл Сити
01.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Халл Сити1 : 3Мидлсбро
09.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Мидлсбро0 : 1Халл Сити
02.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Халл Сити2 : 0Мидлсбро
02.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Халл Сити2 : 1Мидлсбро
24.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Мидлсбро2 : 2Халл Сити
29.11.2025 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 2Халл Сити
25.11.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур Халл Сити0 : 2
22.11.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур 3 : 2Халл Сити
08.11.2025 Англия — Чемпионшип 15-й тур Халл Сити3 : 2
04.11.2025 Англия — Чемпионшип 14-й тур 2 : 1Халл Сити
29.11.2025 Англия — Чемпионшип 18-й тур Мидлсбро2 : 1
25.11.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур Мидлсбро2 : 4
22.11.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 1Мидлсбро
08.11.2025 Англия — Чемпионшип 15-й тур Мидлсбро2 : 1
04.11.2025 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 1Мидлсбро
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити1843
2
Повышение
Мидлсбро1833
3
Плей-офф за повышение
Миллуолл1831
4
Плей-офф за повышение
Сток Сити1830
5
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд1830
6
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити1829
7 Ипсвич Таун1828
8 Бирмингем Сити1828
9 Халл Сити1828
10 Рексем1826
11 Дерби Каунти1826
12 Вест Бромвич Альбион1825
13 Куинз Парк Рейнджерс1825
14 Саутгемптон1824
15 Уотфорд1824
16 Лестер Сити1824
17 Чарльтон Атлетик1823
18 Блэкберн Роверс1821
19 Шеффилд Юнайтед1819
20 Оксфорд Юнайтед1818
21 Суонси Сити1817
22
Зона вылета
Портсмут1817
23
Зона вылета
Норвич Сити1813
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей18-10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close