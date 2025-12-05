02:51 ()
Пройссен Мюнстер - Ганновер-96 05 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 05-12-2025 19:30
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
05 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур
Пройссен Мюнстер
Ганновер-96

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Ганновер-96, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Ганновер-962 : 2Пройссен Мюнстер
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Пройссен Мюнстер0 : 0Ганновер-96
30.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 1 : 2Пройссен Мюнстер
22.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Пройссен Мюнстер0 : 0
07.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 1 : 0Пройссен Мюнстер
31.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Пройссен Мюнстер2 : 1
26.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 2 : 0Пройссен Мюнстер
28.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Ганновер-963 : 0
22.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 2Ганновер-96
08.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Ганновер-962 : 3
31.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 2Ганновер-96
26.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 0 : 3Ганновер-96
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шальке-041431
2
Повышение
Падерборн 071429
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг1427
4 Ганновер-961427
5 Дармштадт 981426
6 Герта1426
7 Кайзерслаутерн1423
8 Карлсруэ1421
9 Пройссен Мюнстер1418
10 Нюрнберг1418
11 Арминия1417
12 Бохум1416
13 Хольштайн1415
14 Фортуна1414
15 Динамо Др1413
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б1413
17
Зона вылета
Гройтер Фюрт1413
18
Зона вылета
Магдебург1410

