Пройссен Мюнстер - Ганновер-96 05 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 05-12-2025 19:30
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
05 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Ганновер-96, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|26.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|30.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|07.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|31.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|28.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 3
|31.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шальке-04
|14
|31
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|14
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Эльверсберг
|14
|27
|4
|Ганновер-96
|14
|27
|5
|Дармштадт 98
|14
|26
|6
|Герта
|14
|26
|7
|Кайзерслаутерн
|14
|23
|8
|Карлсруэ
|14
|21
|9
|Пройссен Мюнстер
|14
|18
|10
|Нюрнберг
|14
|18
|11
|Арминия
|14
|17
|12
|Бохум
|14
|16
|13
|Хольштайн
|14
|15
|14
|Фортуна
|14
|14
|15
|Динамо Др
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|14
|13
| 17
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|14
|13
| 18
Зона вылета
|Магдебург
|14
|10