02:51 ()
Свернуть список

Фортуна - Шальке-04 05 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 05-12-2025 19:30
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
05 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур
Фортуна
Шальке-04

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Шальке-04, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Фортуна2 : 0Шальке-04
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Шальке-041 : 1Фортуна
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Шальке-041 : 1Фортуна
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Фортуна5 : 3Шальке-04
13.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Фортуна2 : 1Шальке-04
28.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Шальке-043 : 1Фортуна
27.05.2020 Германия - Бундеслига 28-й тур Фортуна2 : 1Шальке-04
09.11.2019 Германия - Бундеслига 11-й тур Шальке-043 : 3Фортуна
02.03.2019 Германия - Бундеслига 24-й тур Шальке-040 : 4Фортуна
06.02.2019 Кубок Германии 1/8 финала Шальке-044 : 1Фортуна
30.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 2 : 1Фортуна
22.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Фортуна2 : 1
09.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 1 : 0Фортуна
02.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Фортуна1 : 1
29.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Фортуна1 : 3
28.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Шальке-042 : 1
22.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 0Шальке-04
08.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Шальке-041 : 0
01.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 1Шальке-04
29.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 4 : 0Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шальке-041431
2
Повышение
Падерборн 071429
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг1427
4 Ганновер-961427
5 Дармштадт 981426
6 Герта1426
7 Кайзерслаутерн1423
8 Карлсруэ1421
9 Пройссен Мюнстер1418
10 Нюрнберг1418
11 Арминия1417
12 Бохум1416
13 Хольштайн1415
14 Фортуна1414
15 Динамо Др1413
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б1413
17
Зона вылета
Гройтер Фюрт1413
18
Зона вылета
Магдебург1410

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close