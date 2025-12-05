Фортуна - Шальке-04 05 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 05-12-2025 19:30
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
05 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Шальке-04, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
|Мирон Муслич
История личных встреч
|10.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|5 : 3
|13.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|28.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|27.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|09.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 4
|06.02.2019
|Кубок Германии
|1/8 финала
|4 : 1
|30.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 3
|28.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|08.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шальке-04
|14
|31
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|14
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Эльверсберг
|14
|27
|4
|Ганновер-96
|14
|27
|5
|Дармштадт 98
|14
|26
|6
|Герта
|14
|26
|7
|Кайзерслаутерн
|14
|23
|8
|Карлсруэ
|14
|21
|9
|Пройссен Мюнстер
|14
|18
|10
|Нюрнберг
|14
|18
|11
|Арминия
|14
|17
|12
|Бохум
|14
|16
|13
|Хольштайн
|14
|15
|14
|Фортуна
|14
|14
|15
|Динамо Др
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|14
|13
| 17
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|14
|13
| 18
Зона вылета
|Магдебург
|14
|10