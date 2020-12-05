02:52 ()
Лехия - Гурник З 05 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 05-12-2025 21:30
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
05 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 18-й тур
Лехия
Гурник З

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Гурник З, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лехия
Гданьск
Гурник З
Забже
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Гурник З2 : 1Лехия
09.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Лехия1 : 2Гурник З
01.09.2024 Польша — Экстракласса 7-й тур Гурник З2 : 3Лехия
04.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Гурник З1 : 1Лехия
18.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Лехия2 : 1Гурник З
18.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Гурник З1 : 3Лехия
23.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Лехия1 : 1Гурник З
20.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Лехия2 : 0Гурник З
13.09.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Гурник З3 : 0Лехия
05.06.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Гурник З2 : 2Лехия
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Лехия5 : 1
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 2 : 2Лехия
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Лехия2 : 1
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Лехия1 : 2
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Лехия
28.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 4 : 0Гурник З
21.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Гурник З1 : 1
07.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 0Гурник З
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Гурник З5 : 1
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Гурник З2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1730
2
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1729
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1528
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия1726
5 Ракув1626
6 Лех П1625
7 Радомяк1725
8 Корона1723
9 Заглембе Л1622
10 Погонь1720
11 ГКС Катовице1620
12 Видзев1720
13 Мотор1620
14 Легия1619
15 Арка1718
16
Зона вылета
Лехия1717
17
Зона вылета
Нецеча1716
18
Зона вылета
Пяст1514

Новости футбола

Обзоры матчей

