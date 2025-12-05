02:52 ()
Заря - Карпаты 05 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 05-12-2025 18:00
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
05 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 15-й тур
Заря
Карпаты

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Карпаты, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Заря
Карпаты
Львов
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Карпаты1 : 3Заря
02.12.2024 Украина — Премьер-лига 15-й тур Заря2 : 1Карпаты
30.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 16-й тур Заря2 : 0Карпаты
25.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 5-й тур Карпаты0 : 1Заря
10.11.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 15-й тур Заря2 : 1Карпаты
12.08.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 4-й тур Карпаты0 : 1Заря
18.02.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 20-й тур Карпаты0 : 2Заря
17.09.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 9-й тур Заря0 : 0Карпаты
27.11.2016 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 16-й тур Карпаты2 : 2Заря
21.08.2016 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 5-й тур Заря2 : 1Карпаты
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Заря
24.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Заря2 : 2
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 3Заря
02.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Заря1 : 0
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Заря
29.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Карпаты
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Карпаты1 : 2
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Карпаты1 : 0
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 0 : 1Карпаты
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Карпаты0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1431
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1429
3
Лига конференций
Полесье1427
4 Колос1423
5 Кривбасс1422
6 Металлист 19251421
7 Динамо К1420
8 Заря1420
9 Карпаты1419
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1417
12 Кудровка1414
13
Стыковая зона
Рух В1413
14
Стыковая зона
Эпицентр1411
15
Зона вылета
Александрия1410
16
Зона вылета
Полтава149

Отзывы и комментарии к матчу

