Заря - Карпаты 05 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 05-12-2025 18:00
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
05 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Карпаты, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заря
Карпаты
Львов
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 3
|02.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|30.11.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 16-й тур
|2 : 0
|25.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 5-й тур
|0 : 1
|10.11.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 15-й тур
|2 : 1
|12.08.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|0 : 1
|18.02.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 20-й тур
|0 : 2
|17.09.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 9-й тур
|0 : 0
|27.11.2016
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 16-й тур
|2 : 2
|21.08.2016
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 5-й тур
|2 : 1
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|24.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|02.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|29.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|14
|31
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|14
|29
| 3
Лига конференций
|Полесье
|14
|27
|4
|Колос
|14
|23
|5
|Кривбасс
|14
|22
|6
|Металлист 1925
|14
|21
|7
|Динамо К
|14
|20
|8
|Заря
|14
|20
|9
|Карпаты
|14
|19
|10
|Верес
|14
|18
|11
|Оболонь-Бровар
|14
|17
|12
|Кудровка
|14
|14
| 13
Стыковая зона
|Рух В
|14
|13
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Александрия
|14
|10
| 16
Зона вылета
|Полтава
|14
|9