Сочи - Локомотив М 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 15:30
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
07 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур
Сочи
Локомотив М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Локомотив М, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Локомотив М2 : 1Сочи
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М3 : 0Сочи
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Сочи0 : 0Локомотив М
19.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Сочи3 : 0Локомотив М
19.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Локомотив М2 : 1Сочи
10.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Локомотив М2 : 2Сочи
27.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Сочи0 : 1Локомотив М
08.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Локомотив М3 : 0Сочи
29.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Сочи0 : 2Локомотив М
08.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Сочи4 : 0Локомотив М
01.12.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Сочи0 : 0
21.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 3 : 2Сочи
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Сочи1 : 1
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Сочи0 : 1
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Локомотив М2 : 1Сочи
30.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 1 : 3Локомотив М
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Локомотив М2 : 3
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Локомотив М1 : 1
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 0 : 1Локомотив М
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Сочи» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1839
2 Краснодар1737
3 ЦСКА1736
4 Локомотив М1734
5 Балтика1732
6 Спартак М1829
7 Рубин1823
8 Ахмат1822
9 Акрон1821
10 Динамо М1821
11 Ростов1821
12 Крылья Советов1717
13
Стыковая зона
Динамо Мх1715
14
Стыковая зона
Оренбург1812
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1711
16
Зона вылета
Сочи179

