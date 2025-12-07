Сочи - Локомотив М 07 Декабря прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Локомотив М, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|2 : 1
|19.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|0 : 0
|19.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 0
|19.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 1
|10.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|08.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|29.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 0
|01.12.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|21.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 2
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|2 : 1
|30.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|26.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 3
|23.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Сочи» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|18
|39
|2
|Краснодар
|17
|37
|3
|ЦСКА
|17
|36
|4
|Локомотив М
|17
|34
|5
|Балтика
|17
|32
|6
|Спартак М
|18
|29
|7
|Рубин
|18
|23
|8
|Ахмат
|18
|22
|9
|Акрон
|18
|21
|10
|Динамо М
|18
|21
|11
|Ростов
|18
|21
|12
|Крылья Советов
|17
|17
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|17
|15
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|18
|12
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|17
|11
| 16
Зона вылета
|Сочи
|17
|9