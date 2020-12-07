02:01 ()
Воскресенье 07 декабря
Краснодар - ЦСКА 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 18:00
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
07 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур
Краснодар
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - ЦСКА, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Швейцария Фабио Челестини
История личных встреч
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Краснодар0 : 2ЦСКА
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур ЦСКА1 : 1Краснодар
12.07.2025 OLIMPBET Суперкубок России 2025 Финал Краснодар0 : 1ЦСКА
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур ЦСКА3 : 0Краснодар
10.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур ЦСКА1 : 0Краснодар
10.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ За 3-е место ЦСКА1 : 2Краснодар
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА0 : 0Краснодар
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур ЦСКА2 : 0Краснодар
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар2 : 3ЦСКА
10.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Краснодар2 : 1ЦСКА
30.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Краснодар5 : 0
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Краснодар4 : 0
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Краснодар
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Краснодар0 : 2ЦСКА
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Краснодар
29.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур ЦСКА2 : 0
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч ЦСКА2 : 1 5 : 4
22.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 0ЦСКА
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Краснодар0 : 2ЦСКА
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 0 : 1ЦСКА
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Краснодар» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1839
2 Краснодар1737
3 ЦСКА1736
4 Локомотив М1734
5 Балтика1732
6 Спартак М1829
7 Рубин1823
8 Ахмат1822
9 Акрон1821
10 Динамо М1821
11 Ростов1821
12 Крылья Советов1717
13
Стыковая зона
Динамо Мх1715
14
Стыковая зона
Оренбург1812
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1711
16
Зона вылета
Сочи179

Отзывы и комментарии к матчу

