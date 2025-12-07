02:01 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 07 декабря
Свернуть список

Балтика - Крылья Советов 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 18:00
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
07 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур
Балтика
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Крылья Советов, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур Крылья Советов2 : 0Балтика
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Крылья Советов1 : 1Балтика
02.05.2025 Россия — МФЛ 8-й тур Балтика1 : 4Крылья Советов
17.05.2024 Россия — МФЛ Группа А Крылья Советов3 : 3Балтика
20.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Балтика2 : 1Крылья Советов
08.03.2024 Россия — МФЛ Группа А Балтика0 : 0Крылья Советов
19.09.2023 Fonbet Кубок России Группа C Балтика1 : 2Крылья Советов
27.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов2 : 1Балтика
26.07.2023 Fonbet Кубок России Группа C Крылья Советов2 : 3Балтика
15.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур Балтика0 : 1Крылья Советов
29.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Балтика1 : 0
25.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 0 : 2Балтика
22.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 0 : 0Балтика
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Балтика2 : 5
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Балтика1 : 1
30.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 5 : 0Крылья Советов
27.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 1 : 1 2 : 4Крылья Советов
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Крылья Советов2 : 0
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 2 : 1Крылья Советов
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Крылья Советов1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Балтика» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1839
2 Краснодар1737
3 ЦСКА1736
4 Локомотив М1734
5 Балтика1732
6 Спартак М1829
7 Рубин1823
8 Ахмат1822
9 Акрон1821
10 Динамо М1821
11 Ростов1821
12 Крылья Советов1717
13
Стыковая зона
Динамо Мх1715
14
Стыковая зона
Оренбург1812
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1711
16
Зона вылета
Сочи179

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close