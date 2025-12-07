Брайтон энд Хоув Альбион - Вест Хэм Юнайтед 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 16:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
07 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|29
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|17
|пз
|Карлос Балеба
|25
|пз
|Диего Гомес
|13
|пз
|Джек Хиншелвуд
|11
|нп
|Янкуба Минте
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|32
|пз
|Фредди Поттс
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|27
|пз
|Сунгуту Магасса
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|26.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|02.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 0
|21.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|27.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 4
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|04.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|15
|30
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|15
|25
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|15
|24
|6
|Кристал Пэлас
|14
|23
|7
|Сандерленд
|15
|23
|8
|Ливерпуль
|15
|23
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|22
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|14
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|22
|12
|Манчестер Юнайтед
|14
|22
|13
|Борнмут
|15
|20
|14
|Брентфорд
|15
|19
|15
|Фулхэм
|14
|17
|16
|Лидс Юнайтед
|15
|15
|17
|Ноттингем Форест
|15
|15
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|2