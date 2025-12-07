02:02 ()
Брайтон энд Хоув Альбион - Вест Хэм Юнайтед 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 16:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
07 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
29 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
17 Камерун пз Карлос Балеба
25 Парагвай пз Диего Гомес
13 Англия пз Джек Хиншелвуд
11 Гамбия нп Янкуба Минте
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
23 Франция вр Альфонс Ареола
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
32 Англия пз Фредди Поттс
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
27 Франция пз Сунгуту Магасса
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
26.04.2025 Англия — Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Вест Хэм Юнайтед
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
02.01.2024 Англия - Премьер-лига 20-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Вест Хэм Юнайтед
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 0Вест Хэм Юнайтед
21.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Вест Хэм Юнайтед
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
15.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.12.2020 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 4
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0
04.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 2 : 2Вест Хэм Юнайтед
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2
02.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1533
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1531
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1530
4
Лига чемпионов
Челси1525
5
Лига Европы
Эвертон1524
6 Кристал Пэлас1423
7 Сандерленд1523
8 Ливерпуль1523
9 Тоттенхэм Хотспур1522
10 Брайтон энд Хоув Альбион1422
11 Ньюкасл Юнайтед1522
12 Манчестер Юнайтед1422
13 Борнмут1520
14 Брентфорд1519
15 Фулхэм1417
16 Лидс Юнайтед1515
17 Ноттингем Форест1515
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1412
19
Зона вылета
Бёрнли1510
20
Зона вылета
Вулверхэмптон142

