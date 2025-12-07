Фулхэм - Кристал Пэлас 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 18:30
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
07 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
|19
|нп
|Саму Чуквезе
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|20
|пз
|Адам Уортон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|18
|пз
|Даити Камада
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|10
|нп
|Йереми Пино
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Марку Силва
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|02.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 5
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|15
|30
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|15
|25
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|15
|24
|6
|Кристал Пэлас
|14
|23
|7
|Сандерленд
|15
|23
|8
|Ливерпуль
|15
|23
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|22
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|14
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|22
|12
|Манчестер Юнайтед
|14
|22
|13
|Борнмут
|15
|20
|14
|Брентфорд
|15
|19
|15
|Фулхэм
|14
|17
|16
|Лидс Юнайтед
|15
|15
|17
|Ноттингем Форест
|15
|15
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|2