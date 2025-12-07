02:02 ()
Фулхэм - Кристал Пэлас 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 18:30
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
07 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Фулхэм
Кристал Пэлас

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Кристал Пэлас, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
1 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
30 Англия зщ Райан Сесеньон
16 Норвегия пз Сандер Берге
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Мексика нп Рауль Хименес
19 Нигерия нп Саму Чуквезе
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
2 Колумбия пз Даниэль Муньос
20 Англия пз Адам Уортон
3 Англия пз Тайрик Митчелл
18 Япония пз Даити Камада
19 Англия пз Уилл Хьюз
10 Испания нп Йереми Пино
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Фулхэм0 : 3Кристал Пэлас
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Фулхэм0 : 2Кристал Пэлас
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Кристал Пэлас0 : 2Фулхэм
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Фулхэм1 : 1Кристал Пэлас
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Кристал Пэлас0 : 0Фулхэм
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Фулхэм2 : 2Кристал Пэлас
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Кристал Пэлас0 : 3Фулхэм
28.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Кристал Пэлас0 : 0Фулхэм
24.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Фулхэм1 : 2Кристал Пэлас
02.02.2019 Англия - Премьер-лига 25-й тур Кристал Пэлас2 : 0Фулхэм
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Фулхэм4 : 5
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Фулхэм
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Фулхэм1 : 0
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Фулхэм
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Фулхэм3 : 0
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Кристал Пэлас
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Кристал Пэлас1 : 2
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 2 : 1Кристал Пэлас
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 2Кристал Пэлас
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Кристал Пэлас0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1533
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1531
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1530
4
Лига чемпионов
Челси1525
5
Лига Европы
Эвертон1524
6 Кристал Пэлас1423
7 Сандерленд1523
8 Ливерпуль1523
9 Тоттенхэм Хотспур1522
10 Брайтон энд Хоув Альбион1422
11 Ньюкасл Юнайтед1522
12 Манчестер Юнайтед1422
13 Борнмут1520
14 Брентфорд1519
15 Фулхэм1417
16 Лидс Юнайтед1515
17 Ноттингем Форест1515
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1412
19
Зона вылета
Бёрнли1510
20
Зона вылета
Вулверхэмптон142

