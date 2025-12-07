02:02 ()
Эльче - Жирона 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 15:00
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
07 Декабря 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Эльче
Жирона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Жирона, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Жирона
Жирона
13 Испания вр Иньяки Пенья
39 Испания зщ Эктор Форт
15 Испания зщ Альваро Нуньес
22 Австрия зщ Давид Аффенгрубер
21 Франция зщ Лео Петро
19 ДР Конго пз Грэйди Диангана
14 Испания пз Алейс Фебас
16 Португалия пз Мартим Нету
11 Испания нп Херман Валера
9 Португалия нп Андре Силва
20 Уругвай нп Альваро Родригес
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
2 Испания зщ Уго Ринкон
4 Испания зщ Арнау Мартинес
12 Бразилия зщ Витор Рейс
24 Испания зщ Алекс Морено
20 Бельгия зщ Аксель Витсель
23 Испания пз Иван Мартин
11 Франция пз Тома Лемар
10 Колумбия нп Ясер Асприлья
15 Украина нп Виктор Цыганков
19 Украина нп Владислав Ванат
Главные тренеры
Испания Эдер Сарабия
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
06.01.2024 Кубок Испании 1/16 финала Эльче0 : 2Жирона
16.04.2023 Испания - Примера 29-й тур Жирона2 : 0Эльче
08.11.2022 Испания - Примера 14-й тур Эльче1 : 2Жирона
23.08.2020 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал Жирона0 : 1Эльче
20.08.2020 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал Эльче0 : 0Жирона
19.06.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 34-й тур Эльче1 : 0Жирона
12.10.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 11-й тур Жирона0 : 2Эльче
27.01.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 23-й тур Эльче1 : 0Жирона
27.08.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 2-й тур Жирона3 : 1Эльче
15.05.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур Эльче1 : 1Жирона
03.12.2025 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 2 ДВЭльче
28.11.2025 Испания — Примера 14-й тур 1 : 0Эльче
23.11.2025 Испания — Примера 13-й тур Эльче2 : 2
07.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Эльче1 : 1
02.11.2025 Испания — Примера 11-й тур 3 : 1Эльче
03.12.2025 Кубок Испании 2-й раунд 2 : 1Жирона
30.11.2025 Испания — Примера 14-й тур Жирона1 : 1
23.11.2025 Испания — Примера 13-й тур 1 : 1Жирона
08.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Жирона1 : 0
31.10.2025 Испания — Примера 11-й тур 2 : 1Жирона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1640
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1536
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1531
5
Лига Европы
Бетис1524
6
Лига конференций
Эспаньол1424
7 Хетафе1520
8 Атлетик Б1520
9 Алавес1518
10 Райо Вальекано1417
11 Эльче1416
12 Реал Сосьедад1516
13 Сельта1416
14 Севилья1416
15 Мальорка1514
16 Валенсия1414
17 Осасуна1412
18
Зона вылета
Жирона1412
19
Зона вылета
Овьедо1510
20
Зона вылета
Леванте149

