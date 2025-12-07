Эльче - Жирона 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 15:00
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
07 Декабря 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Жирона, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Жирона
Жирона
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|39
|зщ
|Эктор Форт
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|21
|зщ
|Лео Петро
|19
|пз
|Грэйди Диангана
|14
|пз
|Алейс Фебас
|16
|пз
|Мартим Нету
|11
|нп
|Херман Валера
|9
|нп
|Андре Силва
|20
|нп
|Альваро Родригес
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|2
|зщ
|Уго Ринкон
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|12
|зщ
|Витор Рейс
|24
|зщ
|Алекс Морено
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|23
|пз
|Иван Мартин
|11
|пз
|Тома Лемар
|10
|нп
|Ясер Асприлья
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|19
|нп
|Владислав Ванат
Главные тренеры
|Эдер Сарабия
|Мичел Санчес
История личных встреч
|06.01.2024
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 2
|16.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|08.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 2
|23.08.2020
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|0 : 1
|20.08.2020
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|0 : 0
|19.06.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|1 : 0
|12.10.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|0 : 2
|27.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|1 : 0
|27.08.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|3 : 1
|15.05.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|1 : 1
|03.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|28.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|07.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 1
|03.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 1
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|31.10.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|31
| 5
Лига Европы
|Бетис
|15
|24
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|14
|24
|7
|Хетафе
|15
|20
|8
|Атлетик Б
|15
|20
|9
|Алавес
|15
|18
|10
|Райо Вальекано
|14
|17
|11
|Эльче
|14
|16
|12
|Реал Сосьедад
|15
|16
|13
|Сельта
|14
|16
|14
|Севилья
|14
|16
|15
|Мальорка
|15
|14
|16
|Валенсия
|14
|14
|17
|Осасуна
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Жирона
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|14
|9