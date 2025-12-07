Валенсия - Севилья 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 17:15
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
07 Декабря 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Севилья, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Севилья
|25
|вр
|Хулен Ахирресабала
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Хосе Копете
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|8
|пз
|Хави Герра
|18
|пз
|Пепелу
|10
|пз
|Андре Алмейда
|16
|пз
|Диего Лопес
|11
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|32
|зщ
|Андрес Кастрин
|15
|зщ
|Фабиу Кардозу
|19
|пз
|Батиста Менди
|20
|пз
|Джибриль Соу
|14
|нп
|Херард Фернандес
|17
|нп
|Альфонсо Гонсалес
|9
|нп
|Акор Адамс
|10
|нп
|Алексис Санчес
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
|11.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|16.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 2
|18.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|19.01.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|22.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|12.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|27.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 0
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|01.12.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 1
|21.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|4 : 0
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|24.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|31
| 5
Лига Европы
|Бетис
|15
|24
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|14
|24
|7
|Хетафе
|15
|20
|8
|Атлетик Б
|15
|20
|9
|Алавес
|15
|18
|10
|Райо Вальекано
|14
|17
|11
|Эльче
|14
|16
|12
|Реал Сосьедад
|15
|16
|13
|Сельта
|14
|16
|14
|Севилья
|14
|16
|15
|Мальорка
|15
|14
|16
|Валенсия
|14
|14
|17
|Осасуна
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Жирона
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|14
|9