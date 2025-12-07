02:02 ()
Валенсия - Севилья 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 17:15
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
07 Декабря 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Валенсия
Севилья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Севилья, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Севилья
Севилья
25ИспанияврХулен Ахирресабала
12ПортугалиязщТьерри Коррея
5ИспаниязщСесар Таррега
3ИспаниязщХосе Копете
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
8ИспанияпзХави Герра
18Испанияпз Пепелу
10ПортугалияпзАндре Алмейда
16ИспанияпзДиего Лопес
11ИспаниянпЛуис Риоха
9ИспаниянпУго Дуро
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
2ИспаниязщХосе Анхель Кармона
32ИспаниязщАндрес Кастрин
15ПортугалиязщФабиу Кардозу
19ФранцияпзБатиста Менди
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
14ИспаниянпХерард Фернандес
17ИспаниянпАльфонсо Гонсалес
9НигериянпАкор Адамс
10ЧилинпАлексис Санчес
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
История личных встреч
11.04.2025Испания — Примера31-й турВаленсия1 : 0Севилья
11.01.2025Испания — Примера19-й турСевилья1 : 1Валенсия
17.02.2024Испания - Примера25-й турВаленсия0 : 0Севилья
11.08.2023Испания - Примера1-й турСевилья1 : 2Валенсия
16.04.2023Испания - Примера29-й турВаленсия0 : 2Севилья
18.10.2022Испания - Примера10-й турСевилья1 : 1Валенсия
19.01.2022Испания - Примера21-й турВаленсия1 : 1Севилья
22.09.2021Испания - Примера6-й турСевилья3 : 1Валенсия
12.05.2021Испания - Примера36-й турСевилья1 : 0Валенсия
27.01.2021Кубок Испании1/8 финалаСевилья3 : 0Валенсия
04.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 2 ДВВаленсия
01.12.2025Испания — Примера14-й тур1 : 1Валенсия
21.11.2025Испания — Примера13-й турВаленсия1 : 0
09.11.2025Испания — Примера12-й турВаленсия1 : 1
01.11.2025Испания — Примера11-й тур4 : 0Валенсия
04.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 2Севилья
30.11.2025Испания — Примера14-й турСевилья0 : 2
24.11.2025Испания — Примера13-й тур2 : 1Севилья
08.11.2025Испания — Примера12-й турСевилья1 : 0
01.11.2025Испания — Примера11-й тур3 : 0Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1640
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1536
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1531
5
Лига Европы
Бетис1524
6
Лига конференций
Эспаньол1424
7 Хетафе1520
8 Атлетик Б1520
9 Алавес1518
10 Райо Вальекано1417
11 Эльче1416
12 Реал Сосьедад1516
13 Сельта1416
14 Севилья1416
15 Мальорка1514
16 Валенсия1414
17 Осасуна1412
18
Зона вылета
Жирона1412
19
Зона вылета
Овьедо1510
20
Зона вылета
Леванте149

