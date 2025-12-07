02:02 ()
Эспаньол - Райо Вальекано 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 19:30
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
07 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Эспаньол
Райо Вальекано

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Райо Вальекано, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Райо Вальекано
Мадрид
13СербияврМарко Дмитрович
23МароккозщОмар Эль-Хилали
6УругвайзщЛеандро Кабрера
22ИспаниязщКарлос Ромеро
5ИспаниязщФернандо Калеро
4ИспанияпзУрко Гонсалес
10ИспанияпзПоль Лосано
14ИспанияпзРамон Терратс
24АнглиянпТайрис Долан
11ИспаниянпПере Милья
9ИспаниянпРоберто Фернандес
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
3ИспаниязщПеп Чаварриа
32СенегалзщНобель Менди
17ИспанияпзУнай Лопес
23ИспанияпзОскар Мартин
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
18ИспаниянпАльваро Гарсия
7ИспаниянпИси Паласон
9БразилиянпАлешандре Журавски
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
04.04.2025Испания — Примера30-й турРайо Вальекано0 : 4Эспаньол
31.08.2024Испания — Примера4-й турЭспаньол2 : 1Райо Вальекано
21.05.2023Испания - Примера35-й турРайо Вальекано1 : 2Эспаньол
19.08.2022Испания - Примера2-й турЭспаньол0 : 2Райо Вальекано
21.04.2022Испания - Примера33-й турЭспаньол0 : 1Райо Вальекано
05.12.2021Испания - Примера16-й турРайо Вальекано1 : 0Эспаньол
31.01.2021Испания - СегундаСегунда. 23-й турЭспаньол2 : 3Райо Вальекано
18.10.2020Испания - СегундаСегунда. 6-й турРайо Вальекано1 : 0Эспаньол
09.02.2019Испания - Примера23-й турЭспаньол2 : 1Райо Вальекано
28.09.2018Испания - Примера7-й турРайо Вальекано2 : 2Эспаньол
04.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 0Эспаньол
30.11.2025Испания — Примера14-й тур0 : 1Эспаньол
24.11.2025Испания — Примера13-й турЭспаньол2 : 1
08.11.2025Испания — Примера12-й турЭспаньол0 : 2
02.11.2025Испания — Примера11-й тур2 : 1Эспаньол
04.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 2 ДВРайо Вальекано
01.12.2025Испания — Примера14-й турРайо Вальекано1 : 1
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур2 : 1Райо Вальекано
23.11.2025Испания — Примера13-й тур0 : 0Райо Вальекано
09.11.2025Испания — Примера12-й турРайо Вальекано0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1640
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1536
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1531
5
Лига Европы
Бетис1524
6
Лига конференций
Эспаньол1424
7 Хетафе1520
8 Атлетик Б1520
9 Алавес1518
10 Райо Вальекано1417
11 Эльче1416
12 Реал Сосьедад1516
13 Сельта1416
14 Севилья1416
15 Мальорка1514
16 Валенсия1414
17 Осасуна1412
18
Зона вылета
Жирона1412
19
Зона вылета
Овьедо1510
20
Зона вылета
Леванте149

