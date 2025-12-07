Эспаньол - Райо Вальекано 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 19:30
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
07 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Райо Вальекано, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|10
|пз
|Поль Лосано
|14
|пз
|Рамон Терратс
|24
|нп
|Тайрис Долан
|11
|нп
|Пере Милья
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|32
|зщ
|Нобель Менди
|17
|пз
|Унай Лопес
|23
|пз
|Оскар Мартин
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|7
|нп
|Иси Паласон
|9
|нп
|Алешандре Журавски
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Иньиго Перес
История личных встреч
|04.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 4
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|19.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|21.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|05.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|31.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|2 : 3
|18.10.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 6-й тур
|1 : 0
|09.02.2019
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|28.09.2018
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 1
|24.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|2 : 1
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|01.12.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 1
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|31
| 5
Лига Европы
|Бетис
|15
|24
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|14
|24
|7
|Хетафе
|15
|20
|8
|Атлетик Б
|15
|20
|9
|Алавес
|15
|18
|10
|Райо Вальекано
|14
|17
|11
|Эльче
|14
|16
|12
|Реал Сосьедад
|15
|16
|13
|Сельта
|14
|16
|14
|Севилья
|14
|16
|15
|Мальорка
|15
|14
|16
|Валенсия
|14
|14
|17
|Осасуна
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Жирона
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|14
|9