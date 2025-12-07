02:02 ()
Кремонезе - Лечче 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 13:30
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
07 Декабря 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Джузеппе Мучера (Италия);
Кремонезе
Лечче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Лечче, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Лечче
Лечче
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
15 Италия зщ Маттео Бьянкетти
4 Италия зщ Томмазо Барбьери
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
38 Франция пз Уоррен Бондо
27 Бельгия пз Яри Вандепутте
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
10 Англия нп Джейми Варди
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Португалия зщ Данилу Вейга
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
25 Италия зщ Антонино Галло
20 Албания пз Юльбер Рамадани
29 Мали пз Лассана Кулибали
10 Албания пз Медон Бериша
9 Сербия нп Никола Штулич
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
19 Замбия нп Ламек Банда
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
04.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур Кремонезе0 : 2Лечче
02.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Лечче1 : 1Кремонезе
23.01.2022 Италия - Серия B Серия B. 20-й тур Лечче2 : 1Кремонезе
22.08.2021 Италия - Серия B Серия B. 1-й тур Кремонезе3 : 0Лечче
13.02.2021 Италия - Серия B Серия B. 23-й тур Кремонезе1 : 2Лечче
21.10.2020 Италия - Серия B Серия B. 4-й тур Лечче2 : 2Кремонезе
07.04.2019 Италия - Серия B Серия B. 32-й тур Кремонезе2 : 0Лечче
25.11.2018 Италия - Серия B Серия B. 13-й тур Лечче2 : 0Кремонезе
01.12.2025 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 3Кремонезе
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Кремонезе1 : 3
07.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 1 : 0Кремонезе
01.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Кремонезе1 : 2
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 0 : 2Кремонезе
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Лечче2 : 1
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 2 : 0Лечче
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Лечче0 : 0
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 0 : 1Лечче
28.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Лечче0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1430
2
Лига чемпионов
Милан1328
3
Лига чемпионов
Наполи1328
4
Лига чемпионов
Рома1327
5
Лига Европы
Болонья1324
6
Лига конференций
Комо1424
7 Ювентус1323
8 Сассуоло1420
9 Лацио1318
10 Удинезе1318
11 Кремонезе1317
12 Аталанта1316
13 Торино1314
14 Лечче1313
15 Кальяри1311
16 Дженоа1311
17 Парма1311
18
Зона вылета
Пиза1310
19
Зона вылета
Верона136
20
Зона вылета
Фиорентина146

