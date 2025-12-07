Кремонезе - Лечче 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 13:30
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
07 Декабря 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Джузеппе Мучера (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Лечче, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кремонезе
Кремона
Лечче
Лечче
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|4
|зщ
|Томмазо Барбьери
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|27
|пз
|Яри Вандепутте
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|10
|нп
|Джейми Варди
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|10
|пз
|Медон Бериша
|9
|нп
|Никола Штулич
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|19
|нп
|Ламек Банда
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|04.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|0 : 2
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 1
|23.01.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 20-й тур
|2 : 1
|22.08.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 1-й тур
|3 : 0
|13.02.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 23-й тур
|1 : 2
|21.10.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 4-й тур
|2 : 2
|07.04.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 32-й тур
|2 : 0
|25.11.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 13-й тур
|2 : 0
|01.12.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 3
|07.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|30
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|13
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|13
|24
| 6
Лига конференций
|Комо
|14
|24
|7
|Ювентус
|13
|23
|8
|Сассуоло
|14
|20
|9
|Лацио
|13
|18
|10
|Удинезе
|13
|18
|11
|Кремонезе
|13
|17
|12
|Аталанта
|13
|16
|13
|Торино
|13
|14
|14
|Лечче
|13
|13
|15
|Кальяри
|13
|11
|16
|Дженоа
|13
|11
|17
|Парма
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Пиза
|13
|10
| 19
Зона вылета
|Верона
|13
|6
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|14
|6