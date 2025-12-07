Кальяри - Рома 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 16:00
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
07 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Рома, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Рома
Рим
|1
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|8
|пз
|Мишель Адопо
|27
|пз
|Джозеф Литета
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|2
|нп
|Марко Палестра
|29
|нп
|Дженнаро Боррелли
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|19
|зщ
|Зеки Челик
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|17
|пз
|Ману Коне
|18
|нп
|Матиас Соуле
|21
|нп
|Пауло Дибала
Главные тренеры
|Фабио Пизакане
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|05.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|4 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 4
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 2
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 2
|12.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|01.03.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 4
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 1 9 : 8
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 3
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|30
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|13
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|13
|24
| 6
Лига конференций
|Комо
|14
|24
|7
|Ювентус
|13
|23
|8
|Сассуоло
|14
|20
|9
|Лацио
|13
|18
|10
|Удинезе
|13
|18
|11
|Кремонезе
|13
|17
|12
|Аталанта
|13
|16
|13
|Торино
|13
|14
|14
|Лечче
|13
|13
|15
|Кальяри
|13
|11
|16
|Дженоа
|13
|11
|17
|Парма
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Пиза
|13
|10
| 19
Зона вылета
|Верона
|13
|6
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|14
|6