Воскресенье 07 декабря
Кальяри - Рома 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 16:00
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
07 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Кальяри
Рома

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Рома, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
1ИталияврЭлия Каприле
28ИталиязщГабриэле Цаппа
6ИталиязщСебастьяно Луперто
33СловакиязщАдам Оберт
8ФранцияпзМишель Адопо
27ЗамбияпзДжозеф Литета
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
14ИталияпзАлессандро Дейола
2ИталиянпМарко Палестра
29ИталиянпДженнаро Боррелли
94ИталиянпСебастьяно Эспозито
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
22ИспаниязщМарио Эрмосо
19ТурциязщЗеки Челик
43БразилиязщУэсли Франса
4ИталияпзБриан Кристанте
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
17ФранцияпзМану Коне
18АргентинанпМатиас Соуле
21АргентинанпПауло Дибала
Главные тренеры
ИталияФабио Пизакане
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
16.03.2025Италия — Серия А29-й турРома1 : 0Кальяри
18.08.2024Италия — Серия А1-й турКальяри0 : 0Рома
05.02.2024Италия - Серия А23-й турРома4 : 0Кальяри
08.10.2023Италия - Серия А8-й турКальяри1 : 4Рома
16.01.2022Италия - Серия А22-й турРома1 : 0Кальяри
27.10.2021Италия - Серия А10-й турКальяри1 : 2Рома
25.04.2021Италия - Серия А33-й турКальяри3 : 2Рома
23.12.2020Италия - Серия А14-й турРома3 : 2Кальяри
12.09.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиКальяри2 : 2Рома
01.03.2020Италия - Серия А26-й турКальяри3 : 4Рома
03.12.2025Кубок Италии1/8 финала1 : 1 9 : 8Кальяри
29.11.2025Италия — Серия А13-й тур2 : 1Кальяри
22.11.2025Италия — Серия А12-й турКальяри3 : 3
08.11.2025Италия — Серия А11-й тур0 : 0Кальяри
03.11.2025Италия — Серия А10-й тур2 : 0Кальяри
30.11.2025Италия — Серия А13-й турРома0 : 1
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турРома2 : 1
23.11.2025Италия — Серия А12-й тур1 : 3Рома
09.11.2025Италия — Серия А11-й турРома2 : 0
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур0 : 2Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1430
2
Лига чемпионов
Милан1328
3
Лига чемпионов
Наполи1328
4
Лига чемпионов
Рома1327
5
Лига Европы
Болонья1324
6
Лига конференций
Комо1424
7 Ювентус1323
8 Сассуоло1420
9 Лацио1318
10 Удинезе1318
11 Кремонезе1317
12 Аталанта1316
13 Торино1314
14 Лечче1313
15 Кальяри1311
16 Дженоа1311
17 Парма1311
18
Зона вылета
Пиза1310
19
Зона вылета
Верона136
20
Зона вылета
Фиорентина146

