Лацио - Болонья 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 19:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
07 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Лацио
Болонья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Болонья, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Болонья
Болонья
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
3ИталиязщЛука Пеллегрини
8ФранцияпзМаттео Гендузи
5УругвайпзМатиас Весино
26ХорватияпзТома Башич
18ДаниянпГустав Исаксен
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
11АргентинанпВалентин Кастельянос
13ИталияврФедерико Равалья
26КолумбиязщДжон Лукуми
33ИспаниязщХуан Миранда
16ИталиязщНиколо Казале
20ИталияпзНадир Цортеа
4ИталияпзТоммазо Побега
21ДанияпзЙенс Одгор
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
7ИталиянпРиккардо Орсолини
9АргентинанпСантьяго Кастро
28ИталиянпНиколо Камбьяги
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
16.03.2025Италия — Серия А29-й турБолонья5 : 0Лацио
24.11.2024Италия — Серия А13-й турЛацио3 : 0Болонья
18.02.2024Италия - Серия А25-й турЛацио1 : 2Болонья
03.11.2023Италия - Серия А11-й турБолонья1 : 0Лацио
11.03.2023Италия - Серия АСерия А. 26-й турБолонья0 : 0Лацио
19.01.2023Кубок Италии1/8 финалаЛацио1 : 0Болонья
14.08.2022Италия - Серия АСерия А. 1-й турЛацио2 : 1Болонья
12.02.2022Италия - Серия А25-й турЛацио3 : 0Болонья
03.10.2021Италия - Серия А7-й турБолонья3 : 0Лацио
27.02.2021Италия - Серия А24-й турБолонья2 : 0Лацио
04.12.2025Кубок Италии1/8 финалаЛацио1 : 0
29.11.2025Италия — Серия А13-й тур1 : 0Лацио
23.11.2025Италия — Серия А12-й турЛацио2 : 0
09.11.2025Италия — Серия А11-й тур2 : 0Лацио
03.11.2025Италия — Серия А10-й турЛацио2 : 0
04.12.2025Кубок Италии1/8 финалаБолонья2 : 1
01.12.2025Италия — Серия А13-й турБолонья1 : 3
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турБолонья4 : 1
22.11.2025Италия — Серия А12-й тур0 : 3Болонья
09.11.2025Италия — Серия А11-й турБолонья2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1430
2
Лига чемпионов
Милан1328
3
Лига чемпионов
Наполи1328
4
Лига чемпионов
Рома1327
5
Лига Европы
Болонья1324
6
Лига конференций
Комо1424
7 Ювентус1323
8 Сассуоло1420
9 Лацио1318
10 Удинезе1318
11 Кремонезе1317
12 Аталанта1316
13 Торино1314
14 Лечче1313
15 Кальяри1311
16 Дженоа1311
17 Парма1311
18
Зона вылета
Пиза1310
19
Зона вылета
Верона136
20
Зона вылета
Фиорентина146

