Лацио - Болонья 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 19:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
07 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Болонья, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Болонья
Болонья
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|5
|пз
|Матиас Весино
|26
|пз
|Тома Башич
|18
|нп
|Густав Исаксен
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|13
|вр
|Федерико Равалья
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|16
|зщ
|Николо Казале
|20
|пз
|Надир Цортеа
|4
|пз
|Томмазо Побега
|21
|пз
|Йенс Одгор
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|28
|нп
|Николо Камбьяги
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|5 : 0
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|3 : 0
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|03.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|11.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|0 : 0
|19.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|14.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|27.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|01.12.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|4 : 1
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 3
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|30
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|13
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|13
|24
| 6
Лига конференций
|Комо
|14
|24
|7
|Ювентус
|13
|23
|8
|Сассуоло
|14
|20
|9
|Лацио
|13
|18
|10
|Удинезе
|13
|18
|11
|Кремонезе
|13
|17
|12
|Аталанта
|13
|16
|13
|Торино
|13
|14
|14
|Лечче
|13
|13
|15
|Кальяри
|13
|11
|16
|Дженоа
|13
|11
|17
|Парма
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Пиза
|13
|10
| 19
Зона вылета
|Верона
|13
|6
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|14
|6