Гамбург - Вердер 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 16:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
07 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Гамбург
Вердер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Вердер, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Вердер
Бремен
1 Португалия вр Даниэл Хойер
44 Хорватия зщ Лука Вушкович
25 Германия зщ Джордан Торунарига
2 Франция зщ Уильям Микельбренси
28 Швейцария зщ Миро Мухайм
24 Аргентина пз Николас Капальдо
6 Бельгия пз Альберт-Самби Локонга
21 Германия пз Николай Ремберг
14 Франция нп Райан Филипп
11 Гана нп Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
45 Португалия нп Фабио Бальде
30 Германия вр Мио Бакхаус
3 Япония зщ Юкинари Сугавара
5 Германия зщ Амос Пипер
31 Германия зщ Карим Кулибали
32 Австрия зщ Марко Фридль
14 Бельгия пз Сенне Линен
6 Дания пз Йенс Стаге
18 Испания пз Кэмерон Пуэртас
20 Австрия пз Романо Шмид
17 Австрия нп Марко Грюлль
9 Германия нп Кеке Топп
Главные тренеры
Германия Мерлин Польцин
Германия Хорст Штеффен
История личных встреч
27.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Гамбург2 : 3Вердер
18.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Вердер0 : 2Гамбург
24.02.2018 Германия - Бундеслига 24-й тур Вердер1 : 0Гамбург
30.09.2017 Германия — Бундеслига 7-й тур Гамбург0 : 0Вердер
16.04.2017 Германия - Бундеслига 29-й тур Вердер2 : 1Гамбург
26.11.2016 Германия - Бундеслига 12-й тур Гамбург2 : 2Вердер
22.04.2016 Германия - Бундеслига 31-й тур Гамбург2 : 1Вердер
28.11.2015 Германия - Бундеслига 14-й тур Вердер1 : 3Гамбург
19.04.2015 Германия - Бундеслига 29-й тур Вердер1 : 0Гамбург
23.11.2014 Германия - Бундеслига 12-й тур Гамбург2 : 0Вердер
03.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала Гамбург1 : 1 2 : 4
30.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Гамбург2 : 1
22.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур 1 : 0Гамбург
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Гамбург1 : 1
02.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур 4 : 1Гамбург
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Вердер1 : 1
23.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур 2 : 0Вердер
07.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Вердер2 : 1
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур 1 : 1Вердер
24.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Вердер1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1337
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1329
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1225
4
Лига чемпионов
Байер1323
5
Лига Европы
Хоффенхайм1223
6
Лига конференций
Штутгарт1322
7 Айнтрахт Ф1321
8 Кёльн1316
9 Фрайбург1316
10 Боруссия М1316
11 Вердер1216
12 Унион1315
13 Аугсбург1313
14 Вольфсбург1312
15 Гамбург1212
16
Стыковая зона
Хайденхайм1311
17
Зона вылета
Санкт-Паули138
18
Зона вылета
Майнц136

