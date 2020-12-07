Гамбург - Вердер 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 16:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
07 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Вердер, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия).
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|2
|зщ
|Уильям Микельбренси
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|24
|пз
|Николас Капальдо
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|21
|пз
|Николай Ремберг
|14
|нп
|Райан Филипп
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|45
|нп
|Фабио Бальде
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|5
|зщ
|Амос Пипер
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|32
|зщ
|Марко Фридль
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|18
|пз
|Кэмерон Пуэртас
|20
|пз
|Романо Шмид
|17
|нп
|Марко Грюлль
|9
|нп
|Кеке Топп
Главные тренеры
|Мерлин Польцин
|Хорст Штеффен
История личных встреч
|27.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|18.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|24.02.2018
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|30.09.2017
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|16.04.2017
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|26.11.2016
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|22.04.2016
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|28.11.2015
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|19.04.2015
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 0
|23.11.2014
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|07.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|29
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|13
|23
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|12
|23
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|13
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|13
|21
|8
|Кёльн
|13
|16
|9
|Фрайбург
|13
|16
|10
|Боруссия М
|13
|16
|11
|Вердер
|12
|16
|12
|Унион
|13
|15
|13
|Аугсбург
|13
|13
|14
|Вольфсбург
|13
|12
|15
|Гамбург
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|13
|8
| 18
Зона вылета
|Майнц
|13
|6