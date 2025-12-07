02:03 ()
Ницца - Анже 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 16:00
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
07 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Ницца
Анже

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Анже, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Анже
Анже
80ФранцияврЙеванн Диуф
33ФранциязщАнтуан Менди
28Сьерра-ЛеонезщДжума Ба
26ФранцияпзМельвен Бар
92ФранцияпзЖонатан Клосс
20ФранцияпзТом Луше
99ГанапзСалис Самед
10ФранцияпзСофьян Диоп
47ПортугалиянпТиагу Говея
25ФранциянпМохамед-Али Шо
21ШвециянпИсак Янссон
16КонговрМельвен Зинга
2ГаитизщКарлан Аркюс
4ФранциязщУсман Камара
21ФранциязщЖордан Лефор
3ГабонзщЖак Экомье
93АлжирпзХарис Белькебла
10АлжирпзХимад Абделли
14МароккопзЯссин Белькдим
6ФранцияпзЛуи Мутон
7МарокконпМохамед Амин Сбаи
11ФранциянпСидики Шериф
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
20.04.2025Франция — Лига 130-й турНицца2 : 1Анже
01.09.2024Франция — Лига 13-й турАнже1 : 4Ницца
02.04.2023Франция - Лига 129-й турАнже1 : 1Ницца
18.09.2022Франция - Лига 18-й турНицца0 : 1Анже
20.02.2022Франция - Лига 125-й турНицца1 : 0Анже
31.10.2021Франция - Лига 112-й турАнже1 : 2Ницца
07.02.2021Франция - Лига 124-й турНицца3 : 0Анже
01.11.2020Франция - Лига 19-й турАнже0 : 3Ницца
11.01.2020Франция - Лига 120-й турАнже1 : 1Ницца
30.11.2019Франция - Лига 115-й турНицца3 : 1Анже
30.11.2025Франция — Лига 114-й тур3 : 1Ницца
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур3 : 0Ницца
21.11.2025Франция — Лига 113-й турНицца1 : 5
09.11.2025Франция — Лига 112-й тур2 : 1Ницца
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турНицца1 : 3
30.11.2025Франция — Лига 114-й турАнже1 : 2
23.11.2025Франция — Лига 113-й тур0 : 1Анже
09.11.2025Франция — Лига 112-й турАнже2 : 0
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур1 : 0Анже
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур2 : 2Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1534
2
Лига чемпионов
ПСЖ1430
3
Лига чемпионов
Марсель1529
4
Лига чемпионов
Лилль1529
5
Лига Европы
Ренн1424
6
Лига конференций
Лион1424
7 Монако1523
8 Страсбург1522
9 Тулуза1520
10 Брест1519
11 Ницца1417
12 Анже1416
13 Париж1415
14 Гавр1414
15 Лорьян1414
16
Стыковая зона
Нант1511
17
Зона вылета
Метц1411
18
Зона вылета
Осер149

Отзывы и комментарии к матчу

