Ницца - Анже 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 16:00
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
07 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Анже, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Анже
|80
|вр
|Йеванн Диуф
|33
|зщ
|Антуан Менди
|28
|зщ
|Джума Ба
|26
|пз
|Мельвен Бар
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|20
|пз
|Том Луше
|99
|пз
|Салис Самед
|10
|пз
|Софьян Диоп
|47
|нп
|Тиагу Говея
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
|21
|нп
|Исак Янссон
|16
|вр
|Мельвен Зинга
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|3
|зщ
|Жак Экомье
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|6
|пз
|Луи Мутон
|7
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|11
|нп
|Сидики Шериф
Главные тренеры
|Франк Эз
|Александр Дюжо
История личных встреч
|20.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 4
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|20.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 2
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|30.11.2019
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|21.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 5
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|30
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Ренн
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Лион
|14
|24
|7
|Монако
|15
|23
|8
|Страсбург
|15
|22
|9
|Тулуза
|15
|20
|10
|Брест
|15
|19
|11
|Ницца
|14
|17
|12
|Анже
|14
|16
|13
|Париж
|14
|15
|14
|Гавр
|14
|14
|15
|Лорьян
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Нант
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Метц
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Осер
|14
|9