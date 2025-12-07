02:03 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 07 декабря
Свернуть список

Гавр - Париж 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 18:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
07 Декабря 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Гавр
Париж

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Париж, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Париж
Париж
99СенегалврМори Дио
93СенегалзщАруна Санганте
4ФранциязщГотье Льорис
18ФранциязщЯнис Зуауи
13МализщФоде Дукур
7ВенгрияпзЛоик Него
15ЯпонияпзАюму Секо
14ФранцияпзРассул Ндиайе
26ФранцияпзСаймон Эбоног
11ФранцияпзГодсон Кереме
45СенегалпзИсса Сумаре
16ФранцияврОбед Нкамбадио
14МализщАмари Траоре
5СенегалзщМустафа Мбов
6Бразилиязщ Отавио
28БельгиязщТибо де Смет
10АлжирпзИлан Кеббаль
4ФранцияпзВенсан Маршетти
17ФранцияпзАдама Камара
27НигерияпзМозес Саймон
7ФранцияпзАлимами Гори
11Кот-д'ИвуарнпЖан-Филипп Крассо
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
03.02.2023Франция - Лига 222-й турГавр0 : 0Париж
30.12.2022Франция - Лига 217-й турПариж0 : 0Гавр
17.01.2022Франция - Лига 2Лига 2. 21-й турПариж2 : 2Гавр
07.08.2021Франция - Лига 2Лига 2. 3-й турГавр1 : 2Париж
06.02.2021Франция - Лига 2Лига 2. 24-й турГавр1 : 0Париж
03.10.2020Франция - Лига 2Лига 2. 6-й турПариж3 : 0Гавр
14.02.2020Франция - Лига 225-й турПариж1 : 0Гавр
13.09.2019Франция - Лига 27-й турГавр0 : 0Париж
19.04.2019Франция - Лига 233-й турГавр2 : 1Париж
23.11.2018Франция - Лига 215-й турПариж1 : 0Гавр
30.11.2025Франция — Лига 114-й турГавр0 : 1
22.11.2025Франция — Лига 113-й тур3 : 0Гавр
08.11.2025Франция — Лига 112-й турГавр1 : 1
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 0Гавр
29.10.2025Франция — Лига 110-й турГавр1 : 0
29.11.2025Франция — Лига 114-й турПариж1 : 1
23.11.2025Франция — Лига 113-й тур4 : 2Париж
07.11.2025Франция — Лига 112-й турПариж0 : 1
01.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 1Париж
29.10.2025Франция — Лига 110-й турПариж3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1534
2
Лига чемпионов
ПСЖ1430
3
Лига чемпионов
Марсель1529
4
Лига чемпионов
Лилль1529
5
Лига Европы
Ренн1424
6
Лига конференций
Лион1424
7 Монако1523
8 Страсбург1522
9 Тулуза1520
10 Брест1519
11 Ницца1417
12 Анже1416
13 Париж1415
14 Гавр1414
15 Лорьян1414
16
Стыковая зона
Нант1511
17
Зона вылета
Метц1411
18
Зона вылета
Осер149

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close