Гавр - Париж 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 18:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
07 Декабря 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Анонс матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Париж, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Париж
|99
|вр
|Мори Дио
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|13
|зщ
|Фоде Дукур
|7
|пз
|Лоик Него
|15
|пз
|Аюму Секо
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|11
|пз
|Годсон Кереме
|45
|пз
|Исса Сумаре
|16
|вр
|Обед Нкамбадио
|14
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|6
|зщ
|Отавио
|28
|зщ
|Тибо де Смет
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|4
|пз
|Венсан Маршетти
|17
|пз
|Адама Камара
|27
|пз
|Мозес Саймон
|7
|пз
|Алимами Гори
|11
|нп
|Жан-Филипп Крассо
Главные тренеры
|Дидье Дигар
История личных встреч
|03.02.2023
|Франция - Лига 2
|22-й тур
|0 : 0
|30.12.2022
|Франция - Лига 2
|17-й тур
|0 : 0
|17.01.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 21-й тур
|2 : 2
|07.08.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 3-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 24-й тур
|1 : 0
|03.10.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 6-й тур
|3 : 0
|14.02.2020
|Франция - Лига 2
|25-й тур
|1 : 0
|13.09.2019
|Франция - Лига 2
|7-й тур
|0 : 0
|19.04.2019
|Франция - Лига 2
|33-й тур
|2 : 1
|23.11.2018
|Франция - Лига 2
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 2
|07.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|30
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Ренн
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Лион
|14
|24
|7
|Монако
|15
|23
|8
|Страсбург
|15
|22
|9
|Тулуза
|15
|20
|10
|Брест
|15
|19
|11
|Ницца
|14
|17
|12
|Анже
|14
|16
|13
|Париж
|14
|15
|14
|Гавр
|14
|14
|15
|Лорьян
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Нант
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Метц
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Осер
|14
|9