02:03 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 07 декабря
Свернуть список

Осер - Метц 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 18:15
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
07 Декабря 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Осер
Метц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Метц, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Метц
Метц
16ГвианаврДонован Леон
20Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
27ФранциязщЛамин Си
14ГанапзГидеон Менса
17МароккопзУссама Эль-Аззузи
5ФранцияпзКевин Дануа
34ФранцияпзРуди Матондо
10МалинпЛассин Синайоко
9ФранциянпСеку Мара
19КамеруннпДэнни Намасо
1ДанияврДжонатан Фишер
2ФранциязщМаксим Колен
5Кот-д'ИвуарзщЖан-Филипп Гбамен
15ГаназщТерри Йегбе
7ГрузияпзГеоргий Цитаишвили
20ФранцияпзЖесси Деменге
8МалипзБубакар Траоре
97СенегалпзФоде Балло-Туре
10ФранцияпзГотье Эн
9ГрузиянпГеоргий Абуашвили
23СенегалнпИбу Сане
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ФранцияСтефан Ле Миньян
История личных встреч
06.04.2019Франция - Лига 231-й турОсер0 : 0Метц
05.11.2018Франция - Лига 213-й турМетц0 : 1Осер
08.04.2016Франция - Лига 233-й турОсер4 : 0Метц
21.11.2015Франция - Лига 215-й турМетц0 : 1Осер
19.04.2008Франция - Лига 134-й турОсер0 : 0Метц
01.12.2007Франция - Лига 116-й турМетц0 : 1Осер
29.11.2025Франция — Лига 114-й тур1 : 1Осер
23.11.2025Франция — Лига 113-й турОсер0 : 0
09.11.2025Франция — Лига 112-й тур2 : 0Осер
01.11.2025Франция — Лига 111-й турОсер0 : 1
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур3 : 0Осер
28.11.2025Франция — Лига 114-й турМетц0 : 1
23.11.2025Франция — Лига 113-й тур3 : 2Метц
09.11.2025Франция — Лига 112-й турМетц2 : 1
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 2Метц
29.10.2025Франция — Лига 110-й турМетц2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1534
2
Лига чемпионов
ПСЖ1430
3
Лига чемпионов
Марсель1529
4
Лига чемпионов
Лилль1529
5
Лига Европы
Ренн1424
6
Лига конференций
Лион1424
7 Монако1523
8 Страсбург1522
9 Тулуза1520
10 Брест1519
11 Ницца1417
12 Анже1416
13 Париж1415
14 Гавр1414
15 Лорьян1414
16
Стыковая зона
Нант1511
17
Зона вылета
Метц1411
18
Зона вылета
Осер149

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close