Осер - Метц 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 18:15
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
07 Декабря 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Метц, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Метц
Метц
|16
|вр
|Донован Леон
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|27
|зщ
|Ламин Си
|14
|пз
|Гидеон Менса
|17
|пз
|Уссама Эль-Аззузи
|5
|пз
|Кевин Дануа
|34
|пз
|Руди Матондо
|10
|нп
|Лассин Синайоко
|9
|нп
|Секу Мара
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|2
|зщ
|Максим Колен
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|15
|зщ
|Терри Йегбе
|7
|пз
|Георгий Цитаишвили
|20
|пз
|Жесси Деменге
|8
|пз
|Бубакар Траоре
|97
|пз
|Фоде Балло-Туре
|10
|пз
|Готье Эн
|9
|нп
|Георгий Абуашвили
|23
|нп
|Ибу Сане
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Стефан Ле Миньян
История личных встреч
|06.04.2019
|Франция - Лига 2
|31-й тур
|0 : 0
|05.11.2018
|Франция - Лига 2
|13-й тур
|0 : 1
|08.04.2016
|Франция - Лига 2
|33-й тур
|4 : 0
|21.11.2015
|Франция - Лига 2
|15-й тур
|0 : 1
|19.04.2008
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 0
|01.12.2007
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|28.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 2
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|30
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Ренн
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Лион
|14
|24
|7
|Монако
|15
|23
|8
|Страсбург
|15
|22
|9
|Тулуза
|15
|20
|10
|Брест
|15
|19
|11
|Ницца
|14
|17
|12
|Анже
|14
|16
|13
|Париж
|14
|15
|14
|Гавр
|14
|14
|15
|Лорьян
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Нант
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Метц
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Осер
|14
|9