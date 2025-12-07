02:03 ()
Лорьян - Лион 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 21:45
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
07 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Лорьян
Лион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Лион, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лион
38ШвейцарияврИвон Мвого
32ГаназщНатаниэль Аджей
3ТунисзщМонтассар Тальби
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
44КамерунпзДарлин Йонгва
11ФранцияпзТео Ле Брис
62КамерунпзАртур Эбонг
6ФранцияпзЛоран Абергель
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
10ФранцияпзПабло Пажи
28СенегалнпСамбу Сумано
1СловакияврДоминик Грейф
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
33НидерландызщХанс Хатебур
16Бразилиязщ Абнер
23АнглияпзТайлер Мортон
5БельгияпзОрель Мангала
10ЧехияпзПавел Шульц
39ФранцияпзМатис де Карвалью
8ФранцияпзКорентин Толиссо
20УругвайнпМартин Сатриано
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
09.03.2024Франция - Лига 125-й турЛорьян0 : 2Лион
08.10.2023Франция - Лига 18-й турЛион3 : 3Лорьян
05.03.2023Франция - Лига 126-й турЛион0 : 0Лорьян
07.09.2022Франция - Лига 12-й турЛорьян3 : 1Лион
04.03.2022Франция - Лига 127-й турЛорьян1 : 4Лион
25.09.2021Франция - Лига 18-й турЛион1 : 1Лорьян
08.05.2021Франция - Лига 136-й турЛион4 : 1Лорьян
27.09.2020Франция - Лига 15-й турЛорьян1 : 1Лион
08.04.2017Франция - Лига 132-й турЛион1 : 4Лорьян
24.09.2016Франция - Лига 17-й турЛорьян1 : 0Лион
30.11.2025Франция — Лига 114-й турЛорьян3 : 1
23.11.2025Франция — Лига 113-й тур1 : 1Лорьян
09.11.2025Франция — Лига 112-й турЛорьян1 : 1
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур3 : 0Лорьян
29.10.2025Франция — Лига 110-й турЛорьян1 : 1
30.11.2025Франция — Лига 114-й турЛион3 : 0
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур0 : 6Лион
23.11.2025Франция — Лига 113-й тур0 : 0Лион
09.11.2025Франция — Лига 112-й турЛион2 : 3
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур2 : 0Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1534
2
Лига чемпионов
ПСЖ1430
3
Лига чемпионов
Марсель1529
4
Лига чемпионов
Лилль1529
5
Лига Европы
Ренн1424
6
Лига конференций
Лион1424
7 Монако1523
8 Страсбург1522
9 Тулуза1520
10 Брест1519
11 Ницца1417
12 Анже1416
13 Париж1415
14 Гавр1414
15 Лорьян1414
16
Стыковая зона
Нант1511
17
Зона вылета
Метц1411
18
Зона вылета
Осер149

