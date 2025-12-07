Лорьян - Лион 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 21:45
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
07 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Лион, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лион
|38
|вр
|Ивон Мвого
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|44
|пз
|Дарлин Йонгва
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|62
|пз
|Артур Эбонг
|6
|пз
|Лоран Абергель
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|10
|пз
|Пабло Пажи
|28
|нп
|Самбу Сумано
|1
|вр
|Доминик Грейф
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|16
|зщ
|Абнер
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|5
|пз
|Орель Мангала
|10
|пз
|Павел Шульц
|39
|пз
|Матис де Карвалью
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|20
|нп
|Мартин Сатриано
Главные тренеры
|Оливье Панталони
История личных встреч
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|05.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|07.09.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|04.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 4
|25.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|4 : 1
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|08.04.2017
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 4
|24.09.2016
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 0
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 6
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|30
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Ренн
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Лион
|14
|24
|7
|Монако
|15
|23
|8
|Страсбург
|15
|22
|9
|Тулуза
|15
|20
|10
|Брест
|15
|19
|11
|Ницца
|14
|17
|12
|Анже
|14
|16
|13
|Париж
|14
|15
|14
|Гавр
|14
|14
|15
|Лорьян
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Нант
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Метц
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Осер
|14
|9