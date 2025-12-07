02:03 ()
Утрехт - Твенте 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 13:15
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
07 Декабря 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Утрехт
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Твенте, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Твенте
Энсхеде
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
40 Бельгия зщ Матисс Дидден
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
55 Англия зщ Дерри Джон Мёркин
20 Нидерланды пз Дани де Вит
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
21 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
22 Испания пз Мигель Родригес
10 Франция пз Йоанн Катлин
91 Кот-д'Ивуар нп Себастьен Аллер
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
23 Израиль зщ Став Лемкин
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
20 Нидерланды пз Томас ван ден Белт
27 Норвегия пз Сондре Эрьясетер
7 Хорватия нп Марко Пьяца
14 Исландия нп Кристиан Хлинссон
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Твенте2 : 0Утрехт
01.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Утрехт2 : 1Твенте
18.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Твенте0 : 1Утрехт
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Утрехт1 : 1Твенте
16.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Утрехт1 : 0Твенте
22.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Твенте2 : 0Утрехт
22.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Утрехт1 : 1Твенте
11.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Твенте1 : 0Утрехт
25.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Твенте1 : 2Утрехт
24.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Утрехт2 : 1Твенте
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 2 : 2Утрехт
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 2 : 1Утрехт
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 1Утрехт
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Утрехт2 : 1
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Утрехт1 : 1
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Твенте1 : 0
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 1Твенте
07.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Твенте0 : 0
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 1Твенте
30.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 4Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1540
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1431
3
Лига чемпионов
Аякс1526
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1424
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1424
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1523
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1421
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1420
9 Фортуна1518
10 Гоу Эхед Иглс1417
11 Херенвен1517
12 Спарта1417
13 ПЕК Зволле1416
14 Эксельсиор1516
15 Волендам1414
16
Стыковая зона
Хераклес1413
17
Зона вылета
НАК Бреда1412
18
Зона вылета
Телстар1410

