Утрехт - Твенте 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 13:15
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
07 Декабря 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Твенте, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|55
|зщ
|Дерри Джон Мёркин
|20
|пз
|Дани де Вит
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|22
|пз
|Мигель Родригес
|10
|пз
|Йоанн Катлин
|91
|нп
|Себастьен Аллер
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|23
|зщ
|Став Лемкин
|3
|зщ
|Робин Проппер
|39
|зщ
|Матс Ротс
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|7
|нп
|Марко Пьяца
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
|Рон Янс
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 1
|18.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|16.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 0
|22.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 0
|22.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 0
|25.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 2
|24.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 1
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 2
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|07.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|30.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|40
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|15
|26
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|14
|24
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|14
|24
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|15
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|14
|21
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|14
|20
|9
|Фортуна
|15
|18
|10
|Гоу Эхед Иглс
|14
|17
|11
|Херенвен
|15
|17
|12
|Спарта
|14
|17
|13
|ПЕК Зволле
|14
|16
|14
|Эксельсиор
|15
|16
|15
|Волендам
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|14
|13
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|14
|10