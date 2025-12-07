02:03 ()
Волендам - НЕК Неймеген 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 15:30
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
07 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Волендам
НЕК Неймеген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - НЕК Неймеген, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
01.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Волендам2 : 5НЕК Неймеген
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НЕК Неймеген3 : 3Волендам
25.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур НЕК Неймеген3 : 0Волендам
14.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Волендам1 : 4НЕК Неймеген
15.03.2021 Нидерланды - Первый дивизион 30-й тур НЕК Неймеген1 : 0Волендам
15.09.2020 Нидерланды - Первый дивизион 2-й тур Волендам1 : 3НЕК Неймеген
29.11.2019 Нидерланды - Первый дивизион 17-й тур Волендам3 : 1НЕК Неймеген
19.04.2019 Нидерланды - Первый дивизион 35-й тур Волендам2 : 3НЕК Неймеген
30.11.2018 Нидерланды - Первый дивизион 16-й тур НЕК Неймеген5 : 1Волендам
09.03.2018 Нидерланды - Первый дивизион 28-й тур НЕК Неймеген3 : 0Волендам
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 3 : 0Волендам
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Волендам1 : 1
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Волендам2 : 1
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 3 : 1Волендам
29.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 2Волендам
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур НЕК Неймеген3 : 1
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 2 : 4НЕК Неймеген
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур НЕК Неймеген2 : 0
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 0НЕК Неймеген
30.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 2 : 3НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1540
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1431
3
Лига чемпионов
Аякс1526
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1424
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1424
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1523
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1421
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1420
9 Фортуна1518
10 Гоу Эхед Иглс1417
11 Херенвен1517
12 Спарта1417
13 ПЕК Зволле1416
14 Эксельсиор1516
15 Волендам1414
16
Стыковая зона
Хераклес1413
17
Зона вылета
НАК Бреда1412
18
Зона вылета
Телстар1410

