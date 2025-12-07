Волендам - НЕК Неймеген 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 15:30
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
07 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - НЕК Неймеген, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Волендам
НЕК Неймеген
История личных встреч
|01.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 5
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 3
|25.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|14.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 4
|15.03.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 0
|15.09.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 3
|29.11.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|17-й тур
|3 : 1
|19.04.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|35-й тур
|2 : 3
|30.11.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|16-й тур
|5 : 1
|09.03.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|28-й тур
|3 : 0
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 2
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 1
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 4
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 0
|30.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|40
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|15
|26
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|14
|24
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|14
|24
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|15
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|14
|21
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|14
|20
|9
|Фортуна
|15
|18
|10
|Гоу Эхед Иглс
|14
|17
|11
|Херенвен
|15
|17
|12
|Спарта
|14
|17
|13
|ПЕК Зволле
|14
|16
|14
|Эксельсиор
|15
|16
|15
|Волендам
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|14
|13
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|14
|10