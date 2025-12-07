АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 15:30
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
07 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|34
|зщ
|Мес де Вит
|22
|пз
|Элайджа Дейкстра
|26
|пз
|Кес Смит
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|7
|нп
|Уэсли Патати
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|17
|нп
|Исак Йенсен
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|25
|зщ
|Джованни ван Звам
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|34
|пз
|Яссир Салах Рахмуни
|11
|пз
|Оскар Сивертсен
|24
|пз
|Кензо Гаудмейн
|17
|пз
|Матис Сюре
|9
|нп
|Милан Смит
Главные тренеры
|Мелвин Бул
История личных встреч
|04.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 3
|21.04.2025
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 1 2 : 4
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 3
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|5 : 1
|25.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 4
|07.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|13.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 4
|26.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 0
|13.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 3
|03.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 1
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 5
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 2
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 4
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|4 : 2
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|40
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|15
|26
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|14
|24
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|14
|24
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|15
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|14
|21
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|14
|20
|9
|Фортуна
|15
|18
|10
|Гоу Эхед Иглс
|14
|17
|11
|Херенвен
|15
|17
|12
|Спарта
|14
|17
|13
|ПЕК Зволле
|14
|16
|14
|Эксельсиор
|15
|16
|15
|Волендам
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|14
|13
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|14
|10