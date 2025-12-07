02:04 ()
АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 15:30
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
07 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
АЗ Алкмар
Гоу Эхед Иглс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
22 Нидерланды пз Элайджа Дейкстра
26 Нидерланды пз Кес Смит
6 Нидерланды пз Пер Копмейнерс
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
7 Бразилия нп Уэсли Патати
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
17 Дания нп Исак Йенсен
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
25 Нидерланды зщ Джованни ван Звам
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
29 Дания зщ Аске Адельгор
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
34 Нидерланды пз Яссир Салах Рахмуни
11 Норвегия пз Оскар Сивертсен
24 Нидерланды пз Кензо Гаудмейн
17 Бельгия пз Матис Сюре
9 Нидерланды нп Милан Смит
Главные тренеры
Нидерланды Мелвин Бул
История личных встреч
04.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 3АЗ Алкмар
21.04.2025 Кубок Нидерландов Финал АЗ Алкмар1 : 1 2 : 4Гоу Эхед Иглс
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур АЗ Алкмар2 : 2Гоу Эхед Иглс
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 3АЗ Алкмар
13.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур АЗ Алкмар5 : 1Гоу Эхед Иглс
25.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 4АЗ Алкмар
07.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур АЗ Алкмар2 : 0Гоу Эхед Иглс
13.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 4АЗ Алкмар
26.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар5 : 0Гоу Эхед Иглс
13.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3АЗ Алкмар
03.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 3АЗ Алкмар
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 0АЗ Алкмар
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур АЗ Алкмар2 : 0
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 3 : 1АЗ Алкмар
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур АЗ Алкмар1 : 5
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 4
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 4 : 2Гоу Эхед Иглс
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 2 : 0Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1540
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1431
3
Лига чемпионов
Аякс1526
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1424
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1424
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1523
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1421
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1420
9 Фортуна1518
10 Гоу Эхед Иглс1417
11 Херенвен1517
12 Спарта1417
13 ПЕК Зволле1416
14 Эксельсиор1516
15 Волендам1414
16
Стыковая зона
Хераклес1413
17
Зона вылета
НАК Бреда1412
18
Зона вылета
Телстар1410

