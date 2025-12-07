Спарта - НАК Бреда 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 17:45
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
07 Декабря 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - НАК Бреда, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
НАК Бреда
Бреда
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Тео Кинтеро
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|6
|пз
|Юлиан Бас
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|10
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|11
|нп
|Сюнсукэ Мито
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|99
|вр
|Даниэль Белица
|25
|зщ
|Cherrion Valerius
|3
|зщ
|Денис Одои
|22
|зщ
|Рио Хиллен
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|2
|пз
|Бойд Люкассен
|10
|пз
|Мохамед Нассо
|16
|пз
|Максимильен Балар
|14
|нп
|Камаль Сова
|7
|нп
|Шарль-Андреас Брим
|17
|нп
|Сидней ван Хойдонк
Главные тренеры
|Морис Стейн
История личных встреч
|07.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 2
|18.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|25.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 2
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|0 : 1
|30.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|5 : 2
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|40
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|15
|26
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|14
|24
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|14
|24
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|15
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|14
|21
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|14
|20
|9
|Фортуна
|15
|18
|10
|Гоу Эхед Иглс
|14
|17
|11
|Херенвен
|15
|17
|12
|Спарта
|14
|17
|13
|ПЕК Зволле
|14
|16
|14
|Эксельсиор
|15
|16
|15
|Волендам
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|14
|13
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|14
|10