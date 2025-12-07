02:04 ()
Спарта - НАК Бреда 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 17:45
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
07 Декабря 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Спарта
НАК Бреда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - НАК Бреда, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
НАК Бреда
Бреда
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Нидерланды зщ Шуранди Самбо
3 Суринам зщ Марвин Янг
4 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
5 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
6 Нидерланды пз Юлиан Бас
8 Норвегия пз Джошуа Китолано
7 Нидерланды пз Митчелл ван Берген
10 Нидерланды пз Лансе Дёйвестейн
11 Япония нп Сюнсукэ Мито
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
99 Польша вр Даниэль Белица
25 Нидерланды зщ Cherrion Valerius
3 Гана зщ Денис Одои
22 Нидерланды зщ Рио Хиллен
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
2 Нидерланды пз Бойд Люкассен
10 Нидерланды пз Мохамед Нассо
16 Австралия пз Максимильен Балар
14 Гана нп Камаль Сова
7 Канада нп Шарль-Андреас Брим
17 Нидерланды нп Сидней ван Хойдонк
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
07.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур НАК Бреда1 : 1Спарта
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Спарта0 : 2НАК Бреда
18.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Спарта2 : 1НАК Бреда
25.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур НАК Бреда2 : 2Спарта
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 3 : 1Спарта
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Спарта1 : 1
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 0Спарта
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Спарта0 : 1
30.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд Спарта5 : 2
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 0НАК Бреда
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур НАК Бреда0 : 1
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 1НАК Бреда
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур НАК Бреда1 : 0
29.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд НАК Бреда1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1540
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1431
3
Лига чемпионов
Аякс1526
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1424
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1424
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1523
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1421
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1420
9 Фортуна1518
10 Гоу Эхед Иглс1417
11 Херенвен1517
12 Спарта1417
13 ПЕК Зволле1416
14 Эксельсиор1516
15 Волендам1414
16
Стыковая зона
Хераклес1413
17
Зона вылета
НАК Бреда1412
18
Зона вылета
Телстар1410

