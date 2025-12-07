02:04 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 07 декабря
Свернуть список

Эшторил - Морейренсе 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 17:30
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
07 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Эшторил
Морейренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Морейренсе, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Морейренсе2 : 2Эшторил
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Эшторил2 : 2Морейренсе
18.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Морейренсе2 : 1Эшторил
13.01.2024 Португалия — Примейра 17-й тур Эшторил1 : 3Морейренсе
07.05.2022 Португалия - Примейра 33-й тур Эшторил1 : 0Морейренсе
29.12.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Морейренсе1 : 0Эшторил
12.02.2018 Португалия - Примейра 22-й тур Морейренсе1 : 2Эшторил
10.09.2017 Португалия - Примейра 5-й тур Эшторил0 : 2Морейренсе
18.02.2017 Португалия - Примейра 22-й тур Морейренсе1 : 1Эшторил
26.10.2016 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Морейренсе1 : 0Эшторил
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 1 : 0Эшторил
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Эшторил1 : 2
07.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Эшторил4 : 3
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 0 : 4Эшторил
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Эшторил1 : 1
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Морейренсе2 : 2
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 2 : 1Морейренсе
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 0 : 2Морейренсе
27.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Морейренсе1 : 2
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 1 : 0Морейренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1234
2
Лига чемпионов
Спортинг1332
3
Лига Европы
Бенфика1329
4
Лига конференций
Жил Висенте1223
5 Фамаликан1220
6 Брага1219
7 Морейренсе1219
8 Витория Гимарайнш1217
9 Риу Аве1316
10 Санта-Клара1315
11 Алверка1214
12 Эшторил1213
13 Насьонал1212
14 Эштрела1211
15 Каза Пия139
16
Стыковая зона
Тондела129
17
Зона вылета
Арока129
18
Зона вылета
АВС133

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close