Воскресенье 07 декабря
Алверка - Насьонал 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 20:00
07 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Алверка
Насьонал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Насьонал, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 2Алверка
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Алверка1 : 1
31.10.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 0Алверка
24.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Алверка0 : 4
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 2 : 2 4 : 2Алверка
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Насьонал1 : 2
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 4 : 2Насьонал
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Насьонал
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Насьонал0 : 1
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 1 : 1Насьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1234
2
Лига чемпионов
Спортинг1332
3
Лига Европы
Бенфика1329
4
Лига конференций
Жил Висенте1223
5 Фамаликан1220
6 Брага1219
7 Морейренсе1219
8 Витория Гимарайнш1217
9 Риу Аве1316
10 Санта-Клара1315
11 Алверка1214
12 Эшторил1213
13 Насьонал1212
14 Эштрела1211
15 Каза Пия139
16
Стыковая зона
Тондела129
17
Зона вылета
Арока129
18
Зона вылета
АВС133

