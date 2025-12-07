02:04 ()
Эштрела - Арока 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 20:00
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
07 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Эштрела
Арока

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Арока, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Арока
Арока
История личных встреч
19.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур Арока1 : 0Эштрела
09.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Эштрела2 : 1Арока
05.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур Арока0 : 0Эштрела
28.12.2023 Португалия — Примейра 15-й тур Эштрела1 : 4Арока
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 4 : 0Эштрела
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Эштрела1 : 1
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 3 : 5Эштрела
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Эштрела1 : 2
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 3 : 1Эштрела
01.12.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Арока0 : 4
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 1Арока
07.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 4 : 3Арока
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Арока0 : 2
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 5 : 0Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1234
2
Лига чемпионов
Спортинг1332
3
Лига Европы
Бенфика1329
4
Лига конференций
Жил Висенте1223
5 Фамаликан1220
6 Брага1219
7 Морейренсе1219
8 Витория Гимарайнш1217
9 Риу Аве1316
10 Санта-Клара1315
11 Алверка1214
12 Эшторил1213
13 Насьонал1212
14 Эштрела1211
15 Каза Пия139
16
Стыковая зона
Тондела129
17
Зона вылета
Арока129
18
Зона вылета
АВС133

Отзывы и комментарии к матчу

