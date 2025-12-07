Эштрела - Арока 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 20:00
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
07 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Арока, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|19.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|09.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|28.12.2023
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 4
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|3 : 5
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|3 : 1
|01.12.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 4
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|07.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 3
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|12
|34
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|32
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|13
|29
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|12
|23
|5
|Фамаликан
|12
|20
|6
|Брага
|12
|19
|7
|Морейренсе
|12
|19
|8
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|9
|Риу Аве
|13
|16
|10
|Санта-Клара
|13
|15
|11
|Алверка
|12
|14
|12
|Эшторил
|12
|13
|13
|Насьонал
|12
|12
|14
|Эштрела
|12
|11
|15
|Каза Пия
|13
|9
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|12
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|13
|3