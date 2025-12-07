02:04 ()
Тондела - Порту 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 22:30
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
07 Декабря 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Тондела
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Порту, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
20 Колумбия зщ Brayan Medina
60 Нигерия зщ Emmanuel Maviram
2 Бразилия пз Бебету
32 Эквадор пз Juan Rodriguez
15 ЮАР пз Яя Ситхоле
79 Португалия пз Угу Феликс
7 Бразилия нп Pedro Henryque
70 Кот-д'Ивуар нп Moudjatovic
29 США нп Теозон-Жордан Сибачо
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
13 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
86 Португалия пз Родригу Мора
7 Бразилия нп Виллиам Гомес
9 Испания нп Самуэль Агехова
17 Испания нп Борха Сайнс
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
30.07.2022 Суперкубок Португалии 2022 Финал Порту3 : 0Тондела
22.05.2022 Кубок Португалии Финал Порту3 : 1Тондела
13.03.2022 Португалия - Примейра 26-й тур Порту4 : 0Тондела
23.10.2021 Португалия - Примейра 9-й тур Тондела1 : 3Порту
10.04.2021 Португалия - Примейра 26-й тур Тондела0 : 2Порту
13.12.2020 Кубок Португалии 4-й раунд Порту2 : 1Тондела
05.12.2020 Португалия - Примейра 9-й тур Порту4 : 3Тондела
09.07.2020 Португалия - Примейра 31-й тур Тондела1 : 3Порту
16.12.2019 Португалия - Примейра 14-й тур Порту3 : 0Тондела
23.02.2019 Португалия - Примейра 23-й тур Тондела0 : 3Порту
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 1Тондела
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Тондела0 : 0 5 : 6
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Тондела0 : 1
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 2Тондела
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Тондела0 : 3
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Порту1 : 0
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Порту3 : 0
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Порту3 : 0
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 0 : 1Порту
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 1 : 1Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1234
2
Лига чемпионов
Спортинг1332
3
Лига Европы
Бенфика1329
4
Лига конференций
Жил Висенте1223
5 Фамаликан1220
6 Брага1219
7 Морейренсе1219
8 Витория Гимарайнш1217
9 Риу Аве1316
10 Санта-Клара1315
11 Алверка1214
12 Эшторил1213
13 Насьонал1212
14 Эштрела1211
15 Каза Пия139
16
Стыковая зона
Тондела129
17
Зона вылета
Арока129
18
Зона вылета
АВС133

