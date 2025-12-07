Тондела - Порту 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 22:30
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
07 Декабря 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Порту, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тондела
Тондела
Порту
Порту
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|20
|зщ
|Brayan Medina
|60
|зщ
|Emmanuel Maviram
|2
|пз
|Бебету
|32
|пз
|Juan Rodriguez
|15
|пз
|Яя Ситхоле
|79
|пз
|Угу Феликс
|7
|нп
|Pedro Henryque
|70
|нп
|Moudjatovic
|29
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|86
|пз
|Родригу Мора
|7
|нп
|Виллиам Гомес
|9
|нп
|Самуэль Агехова
|17
|нп
|Борха Сайнс
Главные тренеры
|Иву Виейра
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|30.07.2022
|Суперкубок Португалии 2022
|Финал
|3 : 0
|22.05.2022
|Кубок Португалии
|Финал
|3 : 1
|13.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|4 : 0
|23.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 3
|10.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 2
|13.12.2020
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|05.12.2020
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|4 : 3
|09.07.2020
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 3
|16.12.2019
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|3 : 0
|23.02.2019
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 3
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 5 : 6
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|12
|34
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|32
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|13
|29
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|12
|23
|5
|Фамаликан
|12
|20
|6
|Брага
|12
|19
|7
|Морейренсе
|12
|19
|8
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|9
|Риу Аве
|13
|16
|10
|Санта-Клара
|13
|15
|11
|Алверка
|12
|14
|12
|Эшторил
|12
|13
|13
|Насьонал
|12
|12
|14
|Эштрела
|12
|11
|15
|Каза Пия
|13
|9
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|12
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|13
|3