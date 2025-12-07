02:04 ()
Гёзтепе - Трабзонспор 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 19:00
Стадион: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция), вместимость: 30035
07 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 15-й тур
Гёзтепе
Трабзонспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гёзтепе - Трабзонспор, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гёзтепе
Измир
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
Болгария Станимир Стойлов
История личных встреч
29.03.2025 Турция — Суперлига 29-й тур Трабзонспор1 : 1Гёзтепе
26.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур Гёзтепе2 : 1Трабзонспор
12.03.2022 Турция - Суперлига 29-й тур Трабзонспор4 : 2Гёзтепе
23.10.2021 Турция - Суперлига 10-й тур Гёзтепе0 : 1Трабзонспор
28.04.2021 Турция - Суперлига 38-й тур Гёзтепе1 : 1Трабзонспор
06.01.2021 Турция - Суперлига 17-й тур Трабзонспор1 : 0Гёзтепе
12.06.2020 Турция - Суперлига 27-й тур Гёзтепе1 : 3Трабзонспор
02.11.2019 Турция - Суперлига 10-й тур Трабзонспор0 : 1Гёзтепе
22.02.2019 Турция - Суперлига 23-й тур Гёзтепе1 : 3Трабзонспор
22.09.2018 Турция - Суперлига 6-й тур Трабзонспор1 : 2Гёзтепе
30.11.2025 Турция — Суперлига 14-й тур 1 : 2Гёзтепе
23.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур Гёзтепе0 : 0
08.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур 0 : 2Гёзтепе
01.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Гёзтепе1 : 0
26.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур 3 : 1Гёзтепе
29.11.2025 Турция — Суперлига 14-й тур Трабзонспор3 : 1
24.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур 3 : 4Трабзонспор
08.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Трабзонспор1 : 1
01.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур 0 : 0Трабзонспор
25.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур Трабзонспор2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1536
2
Лига чемпионов
Фенербахче1533
3
Лига Европы
Трабзонспор1431
4
Лига конференций
Гёзтепе1426
5 Самсунспор1525
6 Бешикташ1424
7 Газиантеп1422
8 Коджаэлиспор1418
9 Истанбул Башакшехир1517
10 Аланьяспор1416
11 Коньяспор1516
12 Ризеспор1515
13 Антальяспор1414
14 Эюпспор1513
15 Кайсериспор1513
16
Зона вылета
Касымпаша1413
17
Зона вылета
Генчлербирлиги1411
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк148

