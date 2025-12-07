Гёзтепе - Трабзонспор 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 19:00
Стадион: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция), вместимость: 30035
07 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гёзтепе - Трабзонспор, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гёзтепе
Измир
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
|Станимир Стойлов
История личных встреч
|29.03.2025
|Турция — Суперлига
|29-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 1
|12.03.2022
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|4 : 2
|23.10.2021
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 1
|28.04.2021
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|1 : 1
|06.01.2021
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|1 : 0
|12.06.2020
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|1 : 3
|02.11.2019
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 1
|22.02.2019
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|1 : 3
|22.09.2018
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|1 : 2
|30.11.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|0 : 0
|08.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|0 : 2
|01.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|3 : 1
|24.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|3 : 4
|08.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|15
|33
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|14
|31
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|14
|26
|5
|Самсунспор
|15
|25
|6
|Бешикташ
|14
|24
|7
|Газиантеп
|14
|22
|8
|Коджаэлиспор
|14
|18
|9
|Истанбул Башакшехир
|15
|17
|10
|Аланьяспор
|14
|16
|11
|Коньяспор
|15
|16
|12
|Ризеспор
|15
|15
|13
|Антальяспор
|14
|14
|14
|Эюпспор
|15
|13
|15
|Кайсериспор
|15
|13
| 16
Зона вылета
|Касымпаша
|14
|13
| 17
Зона вылета
|Генчлербирлиги
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|14
|8