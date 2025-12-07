02:04 ()
Нецеча - Ягеллония 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 13:15
07 Декабря 2025 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 18-й тур
Нецеча
Ягеллония

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - Ягеллония, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нецеча
Нецеча
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
18.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Ягеллония0 : 4Нецеча
04.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Нецеча2 : 1Ягеллония
07.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Ягеллония1 : 0Нецеча
17.11.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Ягеллония0 : 0Нецеча
16.07.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Нецеча0 : 1Ягеллония
28.05.2017 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 6-й тур Нецеча1 : 2Ягеллония
02.04.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Ягеллония1 : 0Нецеча
16.10.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Нецеча0 : 0Ягеллония
10.05.2016 Польша - Экстракласса 6-й тур Ягеллония0 : 1Нецеча
16.12.2015 Польша - Экстракласса 17-й тур Нецеча2 : 0Ягеллония
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 5 : 1Нецеча
21.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Нецеча2 : 0
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 2Нецеча
31.10.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Нецеча0 : 3
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Нецеча1 : 1
30.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 0 : 0Ягеллония
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Ягеллония1 : 0
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 2Ягеллония
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 1 : 1Ягеллония
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Ягеллония1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1830
2
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1729
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1528
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк1826
5 Краковия1726
6 Ракув1626
7 Заглембе Л1725
8 Лех П1625
9 Корона1723
10 Арка1821
11 Погонь1821
12 Лехия1820
13 Мотор1720
14 Видзев1820
15 ГКС Катовице1620
16
Зона вылета
Легия1619
17
Зона вылета
Нецеча1716
18
Зона вылета
Пяст1514

