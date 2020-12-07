02:04 ()
Краковия - Лех П 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 15:45
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
07 Декабря 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 18-й тур
Краковия
Лех П

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Лех П, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краковия
Краков
Лех П
Познань
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
История личных встреч
18.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Лех П1 : 4Краковия
21.04.2025 Польша — Экстракласса 29-й тур Лех П2 : 1Краковия
19.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур Краковия0 : 2Лех П
28.04.2024 Польша - Экстракласса 30-й тур Лех П0 : 0Краковия
28.10.2023 Польша - Экстракласса 13-й тур Краковия1 : 1Лех П
06.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Лех П3 : 0Краковия
23.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Краковия0 : 0Лех П
06.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Краковия3 : 3Лех П
06.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Лех П2 : 0Краковия
03.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Краковия2 : 1Лех П
04.12.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 0 : 0Краковия
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 0 : 1Краковия
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Краковия1 : 2
07.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 3 : 0Краковия
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Краковия0 : 0
30.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 0 : 0Лех П
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Лех П2 : 0
23.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Лех П4 : 1
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 3 : 1Лех П
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 3 : 2Лех П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1830
2
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1729
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1528
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк1826
5 Краковия1726
6 Ракув1626
7 Заглембе Л1725
8 Лех П1625
9 Корона1723
10 Арка1821
11 Погонь1821
12 Лехия1820
13 Мотор1720
14 Видзев1820
15 ГКС Катовице1620
16
Зона вылета
Легия1619
17
Зона вылета
Нецеча1716
18
Зона вылета
Пяст1514

