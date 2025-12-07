Ракув - ГКС Катовице 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 18:30
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
07 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - ГКС Катовице, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ракув
Ченстохова
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
|Марек Папшун
История личных встреч
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|0 : 1
|08.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 2
|03.08.2024
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|1 : 4
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|22.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 3
|09.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 4
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|29.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|2 : 0
|08.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 3
|31.10.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 3
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 0
|17.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|18
|30
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|17
|29
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|15
|28
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|18
|26
|5
|Краковия
|17
|26
|6
|Ракув
|16
|26
|7
|Заглембе Л
|17
|25
|8
|Лех П
|16
|25
|9
|Корона
|17
|23
|10
|Арка
|18
|21
|11
|Погонь
|18
|21
|12
|Лехия
|18
|20
|13
|Мотор
|17
|20
|14
|Видзев
|18
|20
|15
|ГКС Катовице
|16
|20
| 16
Зона вылета
|Легия
|16
|19
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Пяст
|15
|14