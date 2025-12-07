02:05 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 07 декабря
Свернуть список

Ракув - ГКС Катовице 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 18:30
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
07 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 18-й тур
Ракув
ГКС Катовице

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - ГКС Катовице, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур ГКС Катовице0 : 1Ракув
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Ракув1 : 2ГКС Катовице
03.08.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур ГКС Катовице0 : 1Ракув
30.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 1 : 4Ракув
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Ракув4 : 1
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Ракув1 : 3
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 4Ракув
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 0 : 0Ракув
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур ГКС Катовице2 : 0
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур ГКС Катовице1 : 3
31.10.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 0 : 3ГКС Катовице
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур ГКС Катовице1 : 0
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 2 : 5ГКС Катовице
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1830
2
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1729
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1528
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк1826
5 Краковия1726
6 Ракув1626
7 Заглембе Л1725
8 Лех П1625
9 Корона1723
10 Арка1821
11 Погонь1821
12 Лехия1820
13 Мотор1720
14 Видзев1820
15 ГКС Катовице1620
16
Зона вылета
Легия1619
17
Зона вылета
Нецеча1716
18
Зона вылета
Пяст1514

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close