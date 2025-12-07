Гран-при Абу-Даби 2025 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2025. Этап 24
Начало трансляции: 07-12-2025 15:00
Арена: Автодром Яс Марина (Абу-Даби, ОАЭ)Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ. Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 Декабря 2025 года в 16:00 (+03:00)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Ландо Норрис
|McLaren
|3
|Оскар Пиастри
|McLaren
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|5
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|6
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|7
|Габриэл Бортолето
|Kick Sauber
|8
|Эстебан Окон
|Haas
|9
|Исак Хаджар
|Racing Bulls
|10
|Юки Цунода
|Red Bull
|11
|Оливер Берман
|Haas
|12
|Карлос Сайнс
|Williams
|13
|Лиам Лоусон
|Racing Bulls
|14
|Андреа Кими Антонелли
|Mercedes AMG F1
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|16
|Льюис Хэмилтон
|Scuderia Ferrari
|17
|Алекс Албон
|Williams
|18
|Нико Хюлькенберг
|Kick Sauber
|19
|Пьер Гасли
|Alpine
|20
|Франко Колапинто
|Alpine