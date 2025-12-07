02:05 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 07 декабря
Свернуть список

Гран-при Абу-Даби 2025 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2025. Этап 24

Начало трансляции: 07-12-2025 15:00
Арена: Автодром Яс Марина (Абу-Даби, ОАЭ)
Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ. Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 Декабря 2025 года в 16:00 (+03:00)

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
2 Великобритания Ландо Норрис McLaren
3 Австралия Оскар Пиастри McLaren
4 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
5 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
6 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
7 Бразилия Габриэл Бортолето Kick Sauber
8 Франция Эстебан Окон Haas
9 Франция Исак Хаджар Racing Bulls
10 Япония Юки Цунода Red Bull
11 Великобритания Оливер Берман Haas
12 Испания Карлос Сайнс Williams
13 Новая Зеландия Лиам Лоусон Racing Bulls
14 Италия Андреа Кими Антонелли Mercedes AMG F1
15 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
16 Великобритания Льюис Хэмилтон Scuderia Ferrari
17 Таиланд Алекс Албон Williams
18 Германия Нико Хюлькенберг Kick Sauber
19 Франция Пьер Гасли Alpine
20 Аргентина Франко Колапинто Alpine

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close