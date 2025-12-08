Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 08 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 08-12-2025 22:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
08 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед, которое состоится 08 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|31
|вр
|Сэм Джонстон
|15
|зщ
|Йерсон Москера
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|24
|зщ
|Тоти
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|6
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|7
|пз
|Андре Триндаде
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|23
|зщ
|Люк Шоу
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|18
|пз
|Каземиро
|16
|нп
|Амад Диалло
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|10
|нп
|Матеус Кунья
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
|Витор Перейра
|Роб Эдвардс
|Рубен Аморим
История личных встреч
|20.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|01.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 4
|14.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|03.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|04.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|24.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|15
|30
| 4
Лига чемпионов
|Кристал Пэлас
|15
|26
| 5
Лига Европы
|Челси
|15
|25
|6
|Эвертон
|15
|24
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|23
|8
|Сандерленд
|15
|23
|9
|Ливерпуль
|15
|23
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|22
|12
|Манчестер Юнайтед
|14
|22
|13
|Борнмут
|15
|20
|14
|Брентфорд
|15
|19
|15
|Фулхэм
|15
|17
|16
|Лидс Юнайтед
|15
|15
|17
|Ноттингем Форест
|15
|15
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|2