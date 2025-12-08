00:29 ()
Свернуть список

Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 08 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 08-12-2025 22:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
08 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед, которое состоится 08 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
31 Англия вр Сэм Джонстон
15 Колумбия зщ Йерсон Москера
12 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
24 Португалия зщ Тоти
38 Камерун зщ Джексон Тчатчуа
6 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
37 Чехия зщ Ладислав Крейчи
7 Бразилия пз Андре Триндаде
27 Франция пз Жан-Рикнер Беллегард
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
2 Португалия зщ Диогу Дало
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
23 Англия зщ Люк Шоу
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
18 Бразилия пз Каземиро
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
19 Камерун нп Брайан Мбемо
10 Бразилия нп Матеус Кунья
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
Португалия Витор Перейра
Уэльс Роб Эдвардс
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
20.04.2025 Англия — Премьер-лига 33-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон2 : 0Манчестер Юнайтед
01.02.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вулверхэмптон3 : 4Манчестер Юнайтед
14.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон0 : 1Манчестер Юнайтед
03.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
29.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вулверхэмптон0 : 1Манчестер Юнайтед
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Вулверхэмптон1 : 2Манчестер Юнайтед
29.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Вулверхэмптон0 : 1
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Вулверхэмптон
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Вулверхэмптон0 : 2
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 0Вулверхэмптон
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Вулверхэмптон
04.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
24.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1533
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1531
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1530
4
Лига чемпионов
Кристал Пэлас1526
5
Лига Европы
Челси1525
6 Эвертон1524
7 Брайтон энд Хоув Альбион1523
8 Сандерленд1523
9 Ливерпуль1523
10 Тоттенхэм Хотспур1522
11 Ньюкасл Юнайтед1522
12 Манчестер Юнайтед1422
13 Борнмут1520
14 Брентфорд1519
15 Фулхэм1517
16 Лидс Юнайтед1515
17 Ноттингем Форест1515
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1513
19
Зона вылета
Бёрнли1510
20
Зона вылета
Вулверхэмптон142

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close