00:29 ()
Свернуть список

Осасуна - Леванте 08 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 08-12-2025 22:00
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
08 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Осасуна
Леванте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Леванте, которое состоится 08 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Леванте
Валенсия
1 Испания вр Серхио Эррера
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
24 Испания зщ Алехандро Катена
7 Испания пз Хон Монкайола
6 Испания пз Лукас Торро
10 Испания пз Аймар Орос
23 Испания пз Абель Бретонес
14 Испания пз Рубен Гарсия
16 Испания пз Мой Гомес
21 Испания нп Виктор Муньос
17 Хорватия нп Анте Будимир
13 Австралия вр Мэтью Райан
22 Германия зщ Джереми Тольян
3 Уругвай зщ Алан Маттурро
23 Испания зщ Мануэль Санчес
14 Испания зщ Хорхе Кабельо
24 Испания пз Карлос Альварес
16 Гондурас пз Кервин Арриага
12 Испания пз Унай Венседор
7 Испания пз Рохер Бруге
21 Камерун нп Карл Эдуард Этта Эйонг
9 Испания нп Иван Ромеро
Главные тренеры
Италия Алессио Лиши
Испания Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
19.03.2022 Испания - Примера 29-й тур Осасуна3 : 1Леванте
05.12.2021 Испания - Примера 16-й тур Леванте0 : 0Осасуна
14.02.2021 Испания - Примера 23-й тур Леванте0 : 1Осасуна
27.09.2020 Испания - Примера 3-й тур Осасуна1 : 3Леванте
24.01.2020 Испания - Примера 21-й тур Осасуна2 : 0Леванте
29.09.2019 Испания - Примера 7-й тур Леванте1 : 1Осасуна
01.03.2014 Испания - Примера 26-й тур Леванте2 : 0Осасуна
29.09.2013 Испания - Примера 7-й тур Осасуна0 : 1Леванте
26.02.2013 Испания - Примера 25-й тур Леванте0 : 2Осасуна
30.09.2012 Испания - Примера 6-й тур Осасуна4 : 0Леванте
02.12.2025 Кубок Испании 2-й раунд 3 : 5Осасуна
29.11.2025 Испания — Примера 14-й тур 2 : 2Осасуна
22.11.2025 Испания — Примера 13-й тур Осасуна1 : 3
08.11.2025 Испания — Примера 12-й тур 1 : 0Осасуна
03.11.2025 Испания — Примера 11-й тур 0 : 0Осасуна
29.11.2025 Испания — Примера 14-й тур Леванте0 : 2
21.11.2025 Испания — Примера 13-й тур 1 : 0Леванте
08.11.2025 Испания — Примера 12-й тур 3 : 1Леванте
02.11.2025 Испания — Примера 11-й тур Леванте1 : 2
30.10.2025 Кубок Испании 1-й раунд 3 : 4Леванте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1640
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1536
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1631
5
Лига Европы
Бетис1524
6
Лига конференций
Эспаньол1424
7 Атлетик Б1623
8 Хетафе1520
9 Эльче1519
10 Алавес1518
11 Севилья1517
12 Райо Вальекано1417
13 Реал Сосьедад1516
14 Сельта1416
15 Валенсия1515
16 Мальорка1514
17 Осасуна1412
18
Зона вылета
Жирона1512
19
Зона вылета
Овьедо1510
20
Зона вылета
Леванте149

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close