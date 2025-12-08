Осасуна - Леванте 08 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 08-12-2025 22:00
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
08 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Леванте, которое состоится 08 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Леванте
Валенсия
|1
|вр
|Серхио Эррера
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|23
|пз
|Абель Бретонес
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|16
|пз
|Мой Гомес
|21
|нп
|Виктор Муньос
|17
|нп
|Анте Будимир
|13
|вр
|Мэтью Райан
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|3
|зщ
|Алан Маттурро
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|14
|зщ
|Хорхе Кабельо
|24
|пз
|Карлос Альварес
|16
|пз
|Кервин Арриага
|12
|пз
|Унай Венседор
|7
|пз
|Рохер Бруге
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|9
|нп
|Иван Ромеро
Главные тренеры
|Алессио Лиши
|Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
|19.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|3 : 1
|05.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|14.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 1
|27.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 3
|24.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|29.09.2019
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|01.03.2014
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 0
|29.09.2013
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|26.02.2013
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 2
|30.09.2012
|Испания - Примера
|6-й тур
|4 : 0
|02.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|3 : 5
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 3
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|21.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 2
|30.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|16
|31
| 5
Лига Европы
|Бетис
|15
|24
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|14
|24
|7
|Атлетик Б
|16
|23
|8
|Хетафе
|15
|20
|9
|Эльче
|15
|19
|10
|Алавес
|15
|18
|11
|Севилья
|15
|17
|12
|Райо Вальекано
|14
|17
|13
|Реал Сосьедад
|15
|16
|14
|Сельта
|14
|16
|15
|Валенсия
|15
|15
|16
|Мальорка
|15
|14
|17
|Осасуна
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Жирона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|14
|9