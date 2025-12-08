Пиза - Парма 08 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 08-12-2025 16:00
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
08 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Парма, которое состоится 08 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пиза
Пиза
Парма
Парма
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|39
|зщ
|Рауль Альбиоль
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|3
|зщ
|Самуэеле Ангори
|15
|пз
|Идрисса Туре
|6
|пз
|Мариус Марин
|20
|пз
|Михел Эбишер
|36
|пз
|Габриэле Пиччинини
|9
|нп
|Хенрик Мейстер
|18
|нп
|М'бала Нзола
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|63
|зщ
|Николас Трабукки
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|27
|зщ
|Саша Бричги
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|22
|пз
|Оливер Сёренсен
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|17
|нп
|Якоб Ондрейка
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Карлос Куэста
История личных встреч
|17.02.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 25-й тур
|3 : 2
|29.08.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 3-й тур
|1 : 2
|28.02.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 27-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 8-й тур
|0 : 0
|22.02.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 25-й тур
|0 : 0
|26.09.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 6-й тур
|1 : 1
|12.08.2018
|Кубок Италии
|3-й раунд
|0 : 1
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|07.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|30.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|30
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|14
|25
| 6
Лига конференций
|Комо
|14
|24
|7
|Ювентус
|13
|23
|8
|Кремонезе
|14
|20
|9
|Сассуоло
|14
|20
|10
|Лацио
|14
|19
|11
|Удинезе
|13
|18
|12
|Аталанта
|14
|16
|13
|Кальяри
|14
|14
|14
|Торино
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|13
|16
|Дженоа
|13
|11
|17
|Парма
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Пиза
|13
|10
| 19
Зона вылета
|Верона
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|14
|6