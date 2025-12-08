00:29 ()
Пиза - Парма 08 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 08-12-2025 16:00
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
08 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Пиза
Парма

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Парма, которое состоится 08 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пиза
Пиза
Парма
Парма
22 Италия вр Симоне Скуффет
4 Италия зщ Антонио Караччоло
39 Испания зщ Рауль Альбиоль
5 Италия зщ Симоне Канестрелли
3 Италия зщ Самуэеле Ангори
15 Германия пз Идрисса Туре
6 Румыния пз Мариус Марин
20 Швейцария пз Михел Эбишер
36 Италия пз Габриэле Пиччинини
9 Дания нп Хенрик Мейстер
18 Ангола нп М'бала Нзола
40 Италия вр Эдоардо Корви
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
63 Италия зщ Николас Трабукки
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
27 Швейцария зщ Саша Бричги
14 Италия зщ Эмануэле Валери
10 Испания пз Адриан Бернабе
16 Бельгия пз Мандела Кейта
22 Дания пз Оливер Сёренсен
9 Аргентина нп Матео Пельегрино
17 Швеция нп Якоб Ондрейка
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Испания Карлос Куэста
История личных встреч
17.02.2024 Италия - Серия B Серия В. 25-й тур Парма3 : 2Пиза
29.08.2023 Италия - Серия B Серия В. 3-й тур Пиза1 : 2Парма
28.02.2023 Италия - Серия B Серия В. 27-й тур Парма0 : 1Пиза
08.10.2022 Италия - Серия B Серия В. 8-й тур Пиза0 : 0Парма
22.02.2022 Италия - Серия B Серия B. 25-й тур Пиза0 : 0Парма
26.09.2021 Италия - Серия B Серия B. 6-й тур Парма1 : 1Пиза
12.08.2018 Кубок Италии 3-й раунд Парма0 : 1Пиза
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Пиза0 : 2
24.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 2 : 2Пиза
07.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Пиза1 : 0
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 2 : 2Пиза
30.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Пиза0 : 0
04.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала 2 : 1Парма
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Парма0 : 2
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 2Парма
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Парма2 : 2
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Парма1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1430
2
Лига чемпионов
Милан1328
3
Лига чемпионов
Наполи1328
4
Лига чемпионов
Рома1427
5
Лига Европы
Болонья1425
6
Лига конференций
Комо1424
7 Ювентус1323
8 Кремонезе1420
9 Сассуоло1420
10 Лацио1419
11 Удинезе1318
12 Аталанта1416
13 Кальяри1414
14 Торино1314
15 Лечче1413
16 Дженоа1311
17 Парма1311
18
Зона вылета
Пиза1310
19
Зона вылета
Верона149
20
Зона вылета
Фиорентина146

