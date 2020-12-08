00:29 ()
Удинезе - Дженоа 08 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 08-12-2025 19:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
08 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Удинезе
Дженоа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Дженоа, которое состоится 08 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Дженоа
Генуя
40 Нигерия вр Мадука Окойе
13 Италия зщ Николо Бертола
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
28 Франция зщ Умар Соле
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
33 Зимбабве зщ Джордан Земура
24 Польша пз Якуб Пётровски
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
10 Италия нп Николо Дзаньоло
9 Англия нп Кинан Дэвис
1 Италия вр Никола Леали
27 Италия зщ Алессандро Маркандалли
5 Норвегия зщ Лео Эстигор
22 Мексика зщ Хоан Васкес
3 Испания зщ Аарон Мартин
15 Англия зщ Брук Нортон-Каффи
17 Украина пз Руслан Малиновский
32 Дания пз Мортен Френнруп
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
9 Португалия нп Витор Оливейра
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Даниэле Де Росси
История личных встреч
04.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Дженоа1 : 0Удинезе
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Удинезе0 : 2Дженоа
24.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Дженоа2 : 0Удинезе
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Удинезе2 : 2Дженоа
22.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Дженоа0 : 0Удинезе
28.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Удинезе0 : 0Дженоа
13.03.2021 Италия - Серия А 27-й тур Дженоа1 : 1Удинезе
22.11.2020 Италия - Серия А 8-й тур Удинезе1 : 0Дженоа
05.07.2020 Италия - Серия А 30-й тур Удинезе2 : 2Дженоа
03.11.2019 Италия - Серия А 11-й тур Дженоа1 : 3Удинезе
02.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала 2 : 0Удинезе
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 0 : 2Удинезе
22.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Удинезе0 : 3
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 2 : 0Удинезе
01.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Удинезе1 : 0
03.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала 4 : 0Дженоа
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Дженоа2 : 1
22.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 3 : 3Дженоа
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Дженоа2 : 2
03.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 1 : 2Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1430
2
Лига чемпионов
Милан1328
3
Лига чемпионов
Наполи1328
4
Лига чемпионов
Рома1427
5
Лига Европы
Болонья1425
6
Лига конференций
Комо1424
7 Ювентус1323
8 Кремонезе1420
9 Сассуоло1420
10 Лацио1419
11 Удинезе1318
12 Аталанта1416
13 Кальяри1414
14 Торино1314
15 Лечче1413
16 Дженоа1311
17 Парма1311
18
Зона вылета
Пиза1310
19
Зона вылета
Верона149
20
Зона вылета
Фиорентина146

Отзывы и комментарии к матчу

