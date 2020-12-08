Удинезе - Дженоа 08 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 08-12-2025 19:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
08 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Дженоа, которое состоится 08 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Дженоа
Генуя
|40
|вр
|Мадука Окойе
|13
|зщ
|Николо Бертола
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|28
|зщ
|Умар Соле
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|33
|зщ
|Джордан Земура
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|1
|вр
|Никола Леали
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|9
|нп
|Витор Оливейра
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|04.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|22.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 0
|13.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 2
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|02.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 3
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|30
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|14
|25
| 6
Лига конференций
|Комо
|14
|24
|7
|Ювентус
|13
|23
|8
|Кремонезе
|14
|20
|9
|Сассуоло
|14
|20
|10
|Лацио
|14
|19
|11
|Удинезе
|13
|18
|12
|Аталанта
|14
|16
|13
|Кальяри
|14
|14
|14
|Торино
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|13
|16
|Дженоа
|13
|11
|17
|Парма
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Пиза
|13
|10
| 19
Зона вылета
|Верона
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|14
|6