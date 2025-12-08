Торино - Милан 08 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 08-12-2025 21:45
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
08 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Торино
Турин
Милан
Милан
|81
|вр
|Франко Израэль
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|32
|пз
|Кристьян Аслани
|61
|пз
|Адриен Тамез
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|10
|пз
|Никола Влашич
|20
|пз
|Валентино Лацаро
|19
|нп
|Че Адамс
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|16
|вр
|Мик Меньян
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|4
|пз
|Самуэле Риччи
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
Главные тренеры
|Марко Барони
|Массимилиано Аллегри
|Марко Ландуччи
История личных встреч
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|10.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|1 : 0
|11.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 1 ДВ
|30.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|2 : 1
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|26.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 7
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 5
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|30
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|14
|25
| 6
Лига конференций
|Комо
|14
|24
|7
|Ювентус
|13
|23
|8
|Кремонезе
|14
|20
|9
|Сассуоло
|14
|20
|10
|Лацио
|14
|19
|11
|Удинезе
|13
|18
|12
|Аталанта
|14
|16
|13
|Кальяри
|14
|14
|14
|Торино
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|13
|16
|Дженоа
|13
|11
|17
|Парма
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Пиза
|13
|10
| 19
Зона вылета
|Верона
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|14
|6