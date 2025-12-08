00:30 ()
Торино - Милан 08 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 08-12-2025 21:45
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
08 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Торино
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Милан, которое состоится 08 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Милан
Милан
81 Уругвай вр Франко Израэль
13 Чили зщ Гильермо Марипан
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
32 Албания пз Кристьян Аслани
61 Франция пз Адриен Тамез
16 Норвегия пз Маркус Педерсен
22 Италия пз Чезаре Казадей
10 Хорватия пз Никола Влашич
20 Австрия пз Валентино Лацаро
19 Шотландия нп Че Адамс
26 Бельгия нп Сириль Нгонж
16 Франция вр Мик Меньян
23 Англия зщ Фикайо Томори
46 Италия зщ Маттео Габбиа
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
33 Италия зщ Давиде Бартезаги
4 Италия пз Самуэле Риччи
14 Хорватия пз Лука Модрич
12 Франция пз Адриен Рабьо
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
10 Португалия нп Рафаэл Леау
11 США нп Кристиан Пулишич
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Марко Ландуччи
История личных встреч
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Торино2 : 1Милан
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Милан2 : 2Торино
18.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Торино3 : 1Милан
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Милан4 : 1Торино
10.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 22-й тур Милан1 : 0Торино
11.01.2023 Кубок Италии 1/8 финала Милан0 : 1 ДВТорино
30.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 12-й тур Торино2 : 1Милан
10.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Торино0 : 0Милан
26.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Милан1 : 0Торино
12.05.2021 Италия - Серия А 36-й тур Торино0 : 7Милан
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 1Торино
24.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Торино1 : 5
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 0Торино
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Торино2 : 2
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 0 : 0Торино
04.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала 1 : 0Милан
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Милан1 : 0
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 0 : 1Милан
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 2 : 2Милан
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Милан1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1430
2
Лига чемпионов
Милан1328
3
Лига чемпионов
Наполи1328
4
Лига чемпионов
Рома1427
5
Лига Европы
Болонья1425
6
Лига конференций
Комо1424
7 Ювентус1323
8 Кремонезе1420
9 Сассуоло1420
10 Лацио1419
11 Удинезе1318
12 Аталанта1416
13 Кальяри1414
14 Торино1314
15 Лечче1413
16 Дженоа1311
17 Парма1311
18
Зона вылета
Пиза1310
19
Зона вылета
Верона149
20
Зона вылета
Фиорентина146

