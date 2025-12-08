Витория Гимарайнш - Жил Висенте 08 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 08-12-2025 22:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
08 Декабря 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Жил Висенте, которое состоится 08 Декабря 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
|11.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|08.02.2024
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 1
|28.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|17.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|15.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|5 : 0
|10.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|3 : 2
|14.03.2021
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 4
|28.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 0
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 3
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|03.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 4
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|12
|34
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|32
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|13
|29
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|12
|23
|5
|Брага
|13
|22
|6
|Фамаликан
|13
|20
|7
|Морейренсе
|13
|20
|8
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|9
|Риу Аве
|13
|16
|10
|Санта-Клара
|13
|15
|11
|Эшторил
|13
|14
|12
|Алверка
|12
|14
|13
|Насьонал
|12
|12
|14
|Эштрела
|12
|11
|15
|Каза Пия
|13
|9
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|12
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|13
|3