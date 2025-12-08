00:30 ()
Свернуть список

Витория Гимарайнш - Жил Висенте 08 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 08-12-2025 22:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
08 Декабря 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Витория Гимарайнш
Жил Висенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Жил Висенте, которое состоится 08 Декабря 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
11.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Жил Висенте0 : 1Витория Гимарайнш
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Витория Гимарайнш4 : 0Жил Висенте
08.02.2024 Кубок Португалии 1/4 финала Витория Гимарайнш3 : 1Жил Висенте
28.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур Жил Висенте1 : 0Витория Гимарайнш
19.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Жил Висенте
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Жил Висенте
17.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Жил Висенте2 : 1Витория Гимарайнш
15.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур Витория Гимарайнш5 : 0Жил Висенте
10.01.2022 Португалия - Примейра 17-й тур Жил Висенте3 : 2Витория Гимарайнш
14.03.2021 Португалия - Примейра 23-й тур Витория Гимарайнш2 : 4Жил Висенте
28.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Витория Гимарайнш4 : 0
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Витория Гимарайнш4 : 0
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 0 : 1Витория Гимарайнш
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Витория Гимарайнш0 : 3
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 2 : 0Витория Гимарайнш
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Жил Висенте0 : 1
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Жил Висенте
03.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Жил Висенте1 : 0
24.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 0 : 4Жил Висенте
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 2 : 1Жил Висенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1234
2
Лига чемпионов
Спортинг1332
3
Лига Европы
Бенфика1329
4
Лига конференций
Жил Висенте1223
5 Брага1322
6 Фамаликан1320
7 Морейренсе1320
8 Витория Гимарайнш1217
9 Риу Аве1316
10 Санта-Клара1315
11 Эшторил1314
12 Алверка1214
13 Насьонал1212
14 Эштрела1211
15 Каза Пия139
16
Стыковая зона
Тондела129
17
Зона вылета
Арока129
18
Зона вылета
АВС133

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close