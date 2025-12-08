00:30 ()
Бешикташ - Газиантеп 08 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 08-12-2025 19:00
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
08 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 15-й тур
Бешикташ
Газиантеп

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Газиантеп, которое состоится 08 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Газиантеп
Газиантеп
Главные тренеры
Турция Серген Ялчин
История личных встреч
10.03.2025 Турция — Суперлига 27-й тур Бешикташ1 : 2Газиантеп
06.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур Газиантеп1 : 1Бешикташ
11.03.2024 Турция - Суперлига 29-й тур Газиантеп2 : 0Бешикташ
30.10.2023 Турция - Суперлига 10-й тур Бешикташ2 : 0Газиантеп
17.05.2023 Турция - Суперлига 34-й тур Бешикташ3 : 0 ТГазиантеп
25.12.2022 Турция - Суперлига 15-й тур Газиантеп1 : 1Бешикташ
14.01.2022 Турция - Суперлига 21-й тур Бешикташ1 : 0Газиантеп
21.08.2021 Турция - Суперлига 2-й тур Газиантеп0 : 0Бешикташ
06.03.2021 Турция - Суперлига 29-й тур Бешикташ2 : 1Газиантеп
06.11.2020 Турция - Суперлига 8-й тур Газиантеп3 : 1Бешикташ
30.11.2025 Турция — Суперлига 14-й тур 0 : 2Бешикташ
23.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур Бешикташ1 : 1
08.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур 1 : 3Бешикташ
02.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Бешикташ2 : 3
26.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур 1 : 1Бешикташ
29.11.2025 Турция — Суперлига 14-й тур Газиантеп1 : 2
22.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур 0 : 3Газиантеп
08.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Газиантеп2 : 2
03.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур 0 : 0Газиантеп
27.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур Газиантеп0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1536
2
Лига чемпионов
Трабзонспор1534
3
Лига Европы
Фенербахче1533
4
Лига конференций
Гёзтепе1526
5 Самсунспор1525
6 Бешикташ1424
7 Газиантеп1422
8 Коджаэлиспор1519
9 Истанбул Башакшехир1517
10 Аланьяспор1416
11 Коньяспор1516
12 Ризеспор1515
13 Антальяспор1414
14 Касымпаша1514
15 Генчлербирлиги1514
16
Зона вылета
Эюпспор1513
17
Зона вылета
Кайсериспор1513
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк158

