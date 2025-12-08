Бешикташ - Газиантеп 08 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 08-12-2025 19:00
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
08 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Газиантеп, которое состоится 08 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Газиантеп
Газиантеп
Главные тренеры
|Серген Ялчин
История личных встреч
|10.03.2025
|Турция — Суперлига
|27-й тур
|1 : 2
|06.10.2024
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 1
|11.03.2024
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|2 : 0
|30.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 0
|17.05.2023
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|3 : 0 Т
|25.12.2022
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
|14.01.2022
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 0
|21.08.2021
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|0 : 0
|06.03.2021
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|2 : 1
|06.11.2020
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|0 : 2
|23.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 3
|02.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|26.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|0 : 3
|08.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|2 : 2
|03.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|0 : 0
|27.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|15
|34
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|15
|33
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|15
|26
|5
|Самсунспор
|15
|25
|6
|Бешикташ
|14
|24
|7
|Газиантеп
|14
|22
|8
|Коджаэлиспор
|15
|19
|9
|Истанбул Башакшехир
|15
|17
|10
|Аланьяспор
|14
|16
|11
|Коньяспор
|15
|16
|12
|Ризеспор
|15
|15
|13
|Антальяспор
|14
|14
|14
|Касымпаша
|15
|14
|15
|Генчлербирлиги
|15
|14
| 16
Зона вылета
|Эюпспор
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|15
|8