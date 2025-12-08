Корона - Висла Плоцк 08 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 08-12-2025 20:00
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
08 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Висла Плоцк, которое состоится 08 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Корона
Кельце
Висла Плоцк
Плоцк
Главные тренеры
|Яцек Зелински
История личных встреч
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|2 : 0
|04.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|1 : 0
|20.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|2 : 1
|14.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 6-й тур
|3 : 1
|31.05.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|1 : 4
|19.10.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|0 : 1
|25.04.2019
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 2-й тур
|2 : 1
|08.12.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|2 : 2
|03.08.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|1 : 2
|13.05.2018
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф чемпионов. 6-й тур
|4 : 1
|29.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 3
|09.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 4
|31.10.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 0
|04.12.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|0 : 0
|30.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 0
|21.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 1
|03.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|18
|30
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|17
|29
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|17
|29
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|16
|28
|5
|Краковия
|18
|27
|6
|Лех П
|17
|26
|7
|Радомяк
|18
|26
|8
|Заглембе Л
|17
|25
|9
|Корона
|17
|23
|10
|Арка
|18
|21
|11
|Погонь
|18
|21
|12
|Лехия
|18
|20
|13
|Мотор
|17
|20
|14
|Видзев
|18
|20
|15
|ГКС Катовице
|17
|20
| 16
Зона вылета
|Нецеча
|18
|19
| 17
Зона вылета
|Легия
|17
|19
| 18
Зона вылета
|Пяст
|16
|17