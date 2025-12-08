00:30 ()
Корона - Висла Плоцк 08 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 08-12-2025 20:00
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
08 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 18-й тур
Корона
Висла Плоцк

Анонс матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Висла Плоцк, которое состоится 08 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Корона
Кельце
Висла Плоцк
Плоцк
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Висла Плоцк2 : 0Корона
04.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Корона1 : 0Висла Плоцк
20.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Висла Плоцк2 : 1Корона
14.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 6-й тур Висла Плоцк3 : 1Корона
31.05.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Висла Плоцк1 : 4Корона
19.10.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Корона0 : 1Висла Плоцк
25.04.2019 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 2-й тур Висла Плоцк2 : 1Корона
08.12.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Корона2 : 2Висла Плоцк
03.08.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Висла Плоцк1 : 2Корона
13.05.2018 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 6-й тур Висла Плоцк4 : 1Корона
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Корона0 : 1
23.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 3Корона
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Корона1 : 4
31.10.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 0 : 0Корона
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 1 : 0Корона
04.12.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Висла Плоцк0 : 0
30.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Висла Плоцк0 : 0
21.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 1Висла Плоцк
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 1Висла Плоцк
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Висла Плоцк2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1830
2
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1729
3
Квалификация Лиги конференций
Ракув1729
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1628
5 Краковия1827
6 Лех П1726
7 Радомяк1826
8 Заглембе Л1725
9 Корона1723
10 Арка1821
11 Погонь1821
12 Лехия1820
13 Мотор1720
14 Видзев1820
15 ГКС Катовице1720
16
Зона вылета
Нецеча1819
17
Зона вылета
Легия1719
18
Зона вылета
Пяст1617

