Бавария - Спортинг 09 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 09-12-2025 19:45
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
09 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
Бавария
Спортинг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Спортинг, которое состоится 09 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1ГерманияврМануэль Нойер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
4ГерманиязщЖонатан Та
44ХорватиязщЙосип Станишич
27АвстриязщКонрад Лаймер
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
42ГерманияпзЛенарт Карл
17ФранцияпзМайкл Олисе
7ГерманияпзСерж Гнабри
9АнглиянпГарри Кейн
1ПортугалияврРуй Силва
26Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
22ИспаниязщИван Фреснеда
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
52ПортугалияпзЖоау Симойнш
42ДанияпзМортен Юльманн
17ПортугалияпзФрансиску Тринкан
7ПортугалияпзЖеовани Кенда
8ПортугалияпзПедру Гонсалвеш
97КолумбиянпЛуис Суарес
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ПортугалияРуй Боржеш
История личных встреч
10.03.2009Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБавария7 : 1Спортинг
25.02.2009Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчСпортинг0 : 5Бавария
31.10.2006Лига чемпионовГруппа B. 4-й турБавария0 : 0Спортинг
18.10.2006Лига чемпионовГруппа B. 3-й турСпортинг0 : 1Бавария
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур0 : 5Бавария
03.12.2025Кубок Германии1/8 финала2 : 3Бавария
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турБавария3 : 1
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур3 : 1Бавария
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турБавария6 : 2
05.12.2025Португалия — Примейра13-й тур1 : 1Спортинг
30.11.2025Португалия — Примейра12-й турСпортинг4 : 0
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турСпортинг3 : 0
22.11.2025Кубок Португалии1/16 финалаСпортинг3 : 0
08.11.2025Португалия — Примейра11-й тур1 : 2Спортинг
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Спортинг». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал515
2
1/8 финала
ПСЖ512
3
1/8 финала
Бавария512
4
1/8 финала
Интер М512
5
1/8 финала
Реал Мадрид512
6
1/8 финала
Боруссия Д510
7
1/8 финала
Челси510
8
1/8 финала
Спортинг510
9
Плей-офф
Манчестер Сити510
10
Плей-офф
Аталанта510
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед59
12
Плей-офф
Атлетико М59
13
Плей-офф
Ливерпуль59
14
Плей-офф
Галатасарай59
15
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
16
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур58
17
Плей-офф
Байер58
18
Плей-офф
Барселона57
19
Плей-офф
Карабах57
20
Плей-офф
Наполи57
21
Плей-офф
Марсель56
22
Плей-офф
Ювентус56
23
Плей-офф
Монако56
24
Плей-офф
Пафос56
25 Юнион56
26 Брюгге54
27 Атлетик Б54
28 Айнтрахт Ф54
29 Копенгаген54
30 Бенфика53
31 Славия П53
32 Будё-Глимт52
33 Олимпиакос52
34 Вильярреал51
35 Кайрат51
36 Аякс50

