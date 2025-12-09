Бавария - Спортинг 09 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 09-12-2025 19:45
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
09 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Спортинг, которое состоится 09 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|42
|пз
|Ленарт Карл
|17
|пз
|Майкл Олисе
|7
|пз
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Руй Силва
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|17
|пз
|Франсиску Тринкан
|7
|пз
|Жеовани Кенда
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|97
|нп
|Луис Суарес
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Руй Боржеш
История личных встреч
|10.03.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|7 : 1
|25.02.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 5
|31.10.2006
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|0 : 0
|18.10.2006
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 5
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 3
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|6 : 2
|05.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Спортинг». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|5
|15
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|5
|12
| 3
1/8 финала
|Бавария
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Интер М
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|5
|12
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Челси
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|10
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Ливерпуль
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 15
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 16
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Байер
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Барселона
|5
|7
| 19
Плей-офф
|Карабах
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Наполи
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Марсель
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Монако
|5
|6
| 24
Плей-офф
|Пафос
|5
|6
|25
|Юнион
|5
|6
|26
|Брюгге
|5
|4
|27
|Атлетик Б
|5
|4
|28
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|29
|Копенгаген
|5
|4
|30
|Бенфика
|5
|3
|31
|Славия П
|5
|3
|32
|Будё-Глимт
|5
|2
|33
|Олимпиакос
|5
|2
|34
|Вильярреал
|5
|1
|35
|Кайрат
|5
|1
|36
|Аякс
|5
|0