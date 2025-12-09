22:57 ()
Свернуть список

ПСВ Эйндховен - Атлетико М 09 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 09-12-2025 22:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
09 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
ПСВ Эйндховен
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Атлетико М, которое состоится 09 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Атлетико М
Мадрид, Испания
32ЧехияврМатей Коварж
8СШАзщСерджино Дест
22НидерландызщЙерди Схаутен
3ИспаниязщЯрек Гонсёровски
2НидерландызщАнасс Салах-Эддин
17БразилиязщМауро Жуниор
23НидерландыпзЙоей Верман
34МароккопзИсмаэль Сайбари
10ГерманияпзПауль Ваннер
20НидерландыпзГус Тиль
27РумыниянпДеннис Ман
13СловенияврЯн Облак
16АргентиназщНауэль Молина
15ФранциязщКлеман Лангле
17СловакиязщДавид Ганцко
3ИталиязщМаттео Руджери
6Испанияпз Коке
8ИспанияпзПабло Барриос
20АргентинапзДжулиано Симеоне
23АргентинапзНиколас Гонсалес
19АргентинанпХулиан Альварес
7ФранциянпАнтуан Гризманн
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
23.11.2016Лига чемпионовГруппа D. 5-й турАтлетико М2 : 0ПСВ Эйндховен
13.09.2016Лига чемпионовГруппа D. 1-й турПСВ Эйндховен0 : 1Атлетико М
15.03.2016Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчАтлетико М0 : 0 8 : 7ПСВ Эйндховен
24.02.2016Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчПСВ Эйндховен0 : 0Атлетико М
26.11.2008Лига чемпионовГруппа D. 5-й турАтлетико М2 : 1ПСВ Эйндховен
16.09.2008Лига чемпионовГруппа D. 1-й турПСВ Эйндховен0 : 3Атлетико М
06.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й тур0 : 2ПСВ Эйндховен
30.11.2025Нидерланды — Эредивизия14-й турПСВ Эйндховен3 : 0
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур1 : 4ПСВ Эйндховен
22.11.2025Нидерланды — Эредивизия13-й тур0 : 1ПСВ Эйндховен
09.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й тур1 : 5ПСВ Эйндховен
06.12.2025Испания — Примера15-й тур1 : 0Атлетико М
02.12.2025Испания — Примера19-й тур3 : 1Атлетико М
29.11.2025Испания — Примера14-й турАтлетико М2 : 0
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турАтлетико М2 : 1
23.11.2025Испания — Примера13-й тур0 : 1Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал515
2
1/8 финала
ПСЖ512
3
1/8 финала
Бавария512
4
1/8 финала
Интер М512
5
1/8 финала
Реал Мадрид512
6
1/8 финала
Боруссия Д510
7
1/8 финала
Челси510
8
1/8 финала
Спортинг510
9
Плей-офф
Манчестер Сити510
10
Плей-офф
Аталанта510
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед59
12
Плей-офф
Атлетико М59
13
Плей-офф
Ливерпуль59
14
Плей-офф
Галатасарай59
15
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
16
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур58
17
Плей-офф
Байер58
18
Плей-офф
Барселона57
19
Плей-офф
Карабах57
20
Плей-офф
Наполи57
21
Плей-офф
Марсель56
22
Плей-офф
Ювентус56
23
Плей-офф
Монако56
24
Плей-офф
Пафос56
25 Юнион56
26 Брюгге54
27 Атлетик Б54
28 Айнтрахт Ф54
29 Копенгаген54
30 Бенфика53
31 Славия П53
32 Будё-Глимт52
33 Олимпиакос52
34 Вильярреал51
35 Кайрат51
36 Аякс50

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close