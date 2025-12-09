ПСВ Эйндховен - Атлетико М 09 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 09-12-2025 22:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
09 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Атлетико М, которое состоится 09 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Атлетико М
Мадрид, Испания
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|2
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|23
|пз
|Йоей Верман
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|20
|пз
|Гус Тиль
|27
|нп
|Деннис Ман
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Пабло Барриос
|20
|пз
|Джулиано Симеоне
|23
|пз
|Николас Гонсалес
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|7
|нп
|Антуан Гризманн
Главные тренеры
|Петер Бош
|Диего Симеоне
История личных встреч
|23.11.2016
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|2 : 0
|13.09.2016
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|0 : 1
|15.03.2016
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 0 8 : 7
|24.02.2016
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|26.11.2008
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|2 : 1
|16.09.2008
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|0 : 3
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 5
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|5
|15
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|5
|12
| 3
1/8 финала
|Бавария
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Интер М
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|5
|12
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Челси
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|10
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Ливерпуль
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 15
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 16
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Байер
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Барселона
|5
|7
| 19
Плей-офф
|Карабах
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Наполи
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Марсель
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Монако
|5
|6
| 24
Плей-офф
|Пафос
|5
|6
|25
|Юнион
|5
|6
|26
|Брюгге
|5
|4
|27
|Атлетик Б
|5
|4
|28
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|29
|Копенгаген
|5
|4
|30
|Бенфика
|5
|3
|31
|Славия П
|5
|3
|32
|Будё-Глимт
|5
|2
|33
|Олимпиакос
|5
|2
|34
|Вильярреал
|5
|1
|35
|Кайрат
|5
|1
|36
|Аякс
|5
|0